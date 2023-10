MICHAEL Gove est en train de réparer sa relation avec son ancien ennemi Boris Johnson.

Et il a dit qu’on ne peut jamais exclure que Bojo fasse un retour choc en politique.

Michael Gove répare sa relation avec son ancien ennemi Boris Johnson Crédit : Jon Bond

Gove a déclaré que vous ne pouvez jamais exclure un retour choc de Bojo en politique Crédit : Getty

Les deux grosses bêtes conservatrices étaient amies depuis leurs années à l’université d’Oxford.

Mais ils se sont brouillés de façon spectaculaire lorsque M. Gove a déclaré à Bojo l’été dernier qu’il avait perdu la confiance de son parti et qu’il devrait quitter le numéro 10.

Boris, furieux, a répondu en renvoyant son vieil ami. Mais deux jours plus tard, il a effectivement démissionné de son poste de Premier ministre.

« Nous avons récemment eu une bonne conversation lors d’un mariage », a déclaré M. Gove.

Ils ont parlé de « la vie et de l’univers », a-t-il déclaré.

Mais il estime que leur amitié ne pourra être correctement réparée qu’après avoir quitté la politique.

M. Gove a déclaré : « Le problème avec la politique en général, c’est que c’est plus facile quand on n’y est plus pour ainsi dire.

« Je ne voudrais pas faire de prédictions, mais je pense qu’il sera probablement plus facile pour moi et Boris d’avoir une conversation plus longue lorsque je ne serai plus ministre. »

Pense-t-il donc que Boris pourrait un jour revenir sur le front de la politique britannique ?

« On ne peut jamais prédire ce que Boris fera à l’avenir », a-t-il déclaré.