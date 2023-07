Michael Gove redonne 1,9 milliard de livres sterling en espèces au Trésor, car «rien pour dépenser de l’argent»

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Michael Gove a rendu 1,9 milliard de livres sterling de financement au Trésor après avoir apparemment eu du mal à trouver des projets pour le dépenser.

Les fonds, budgétisés pour 2022-23, dont 255 millions de livres sterling pour de nouveaux logements abordables et 245 millions de livres sterling pour l’amélioration de la sécurité des bâtiments, devaient être dépensés par le Département du nivellement, du logement et des communautés (DLUHC) pour lutter contre la crise du logement en Angleterre.

Mais les fonctionnaires n’ont pas été en mesure de dépenser l’argent – ​​environ un tiers du budget du logement du ministère – en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’incertitude sur le marché du logement.

L’expert du gouvernement local Jack Shaw, qui a découvert les chiffres grâce à une demande d’accès à l’information, a déclaré que le gouvernement avait été confronté à « des défis importants en matière d’investissement dans le logement ».

« Mais la décision de retarder l’investissement dans le logement ou de le retirer complètement en raison de dépenses inférieures aux prévisions signifiera que moins de maisons seront construites », a-t-il déclaré. Le gardienqui a communiqué les chiffres.

La secrétaire fantôme au logement, Lisa Nandy, a accusé le gouvernement de « renoncer à essayer de résoudre la crise du logement qu’il a contribué à créer ».

«Non content de réduire la construction de logements en supprimant les objectifs de logement, en bloquant la réforme des locataires ou en revenant sur leurs promesses aux locataires, les ministres sont soit trop incompétents, soit trop déconnectés pour considérer comme une priorité de réparer des bâtiments dangereux ou de construire de nouveaux logements abordables. maisons au milieu d’une crise du logement », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de DLUHC a déclaré qu’une partie des fonds non dépensés serait transférée dans le budget des années futures – qui, selon M. Shaw, verrait sa valeur érodée par l’inflation.

Mais le porte-parole a ajouté : « Nous avons un solide bilan en matière de construction de logements – avec plus de 2 millions de maisons livrées depuis 2010.

« Notre objectif de livrer 300 000 logements par an demeure et nous nous engageons pleinement à financer et à mettre en œuvre nos programmes qui nous aident à atteindre cet objectif, y compris le programme de logements abordables de 11,5 milliards de livres sterling.

Les chiffres montrent qu’en 2022-2023, DLUHC a sous-investi dans le programme de logement abordable du gouvernement de plus de 600 millions de livres sterling. Il a également restitué 245 millions de livres sterling budgétés pour améliorer la sécurité des bâtiments après l’incendie de Grenfell et 1,2 milliard de livres sterling alloués au programme d’aide à l’achat.

La construction de logements au Royaume-Uni s’est effondrée en raison de la flambée des taux d’intérêt et de la pression croissante sur les finances des consommateurs.

L’analyse des consultants en planification Lichfields a suggéré que la décision de M. Sunak d’abandonner les objectifs obligatoires de construire 300 000 nouvelles maisons par an conduirait à une augmentation du « canapé surf ».

L’analyse de Lichfields a suggéré un manque à gagner de 77 000 foyers par an en dessous de l’ambition de 300 000, entraînant une augmentation de 580 000 « surfeurs de canapés » et ménages cachés d’ici 2030.

Mme Nandy et la chancelière fantôme Rachel Reeves ont intensifié les attaques contre les conservateurs au sujet du logement avant une réunion avec des courtiers en hypothèques à Westminster.

En plus de l’impact de la hausse des taux hypothécaires, les travaillistes ont dénoncé le gouvernement de Rishi Sunak pour ne pas avoir fixé d’objectifs obligatoires pour l’offre de logements neufs, avertissant que cela pourrait conduire à des « centaines de milliers » de personnes incapables de s’offrir une propriété. .