MICHAEL Gove a lancé aujourd’hui une attaque spectaculaire contre les fonctionnaires restants pour avoir traité le Brexit comme une « grosse erreur ».

Le secrétaire de mise à niveau a révélé que certains responsables de Whitehall continuaient d’être amers à propos du divorce de la Grande-Bretagne avec Bruxelles.

Michael Gove a révélé aujourd’hui que les fonctionnaires de Whitehall traitaient le Brexit comme une « grosse erreur » Crédit : PA

Il a déclaré au podcast Crisis What Crisis que dans l’ensemble de la fonction publique, il y avait « le sentiment que le Brexit était une grosse erreur historique ».

Et il a admis que des sentiments partisans aigres ralentissaient les ministres dans leur volonté d’apporter des changements politiques positifs.

M. Gove a déclaré: « Si nous avançons rapidement jusqu’à maintenant, je pense que l’un des problèmes a inévitablement été l’attitude que certaines personnes ont eue envers le Brexit.

« Il y a donc des ministres qui ont été durs, qui s’inquiétaient du fait que dans l’ensemble de la fonction publique, il y avait le sentiment que le Brexit était une grosse erreur historique.

« Par conséquent, il n’y a pas eu le même enthousiasme pour certains des changements nécessaires que pour d’autres changements de politique. »

Dans le podcast, le principal Brexiteer a également évoqué son limogeage brutal par Boris Johnson.

Au cours de ses derniers jours en tant que Premier ministre, Boris a porté un dernier coup à son allié devenu ennemi juré en le limogeant quelques jours avant d’être renversé du poste le plus élevé.

M. Gove a déclaré: « J’étais à la maison avec un très vieil ami en particulier, Boris a appelé, il a dit: » Écoutez, je réorganise le gouvernement « et tout le reste », « et j’ai peur de partir devoir vous demander de reculer », et ainsi de suite.

« Et j’ai dit, ‘donc tu n’y vas pas?’ Et il a dit : ‘non, non, j’ai bien peur que ce soit le cas' ».