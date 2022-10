Michael Gove exige la répression des propriétaires étrangers secrets de maisons louées dans des bidonvilles

Michael Gove exige une répression contre les propriétaires étrangers secrets de milliards de livres de biens immobiliers au Royaume-Uni, les blâmant pour les taudis et la dégradation urbaine.

L’ancien secrétaire au Logement a condamné les investisseurs étrangers qui ont utilisé des “fiducies opaques” pour s’emparer de maisons “pour des raisons spéculatives, puis les ont laissées décliner”.

Il a appelé à une législation pour «établir la propriété ultime de parties importantes du secteur locatif privé» – avertissant que les efforts pour relancer des villes en difficulté telles que Blackpool et Grimsby sont sapés.

“Les actions irresponsables de personnes qui ne pensent pas aux conséquences de leur investissement, qui détruisent la communauté et ceux d’entre nous qui veulent voir la régénération urbaine – nous devons nous assurer que ces personnes sont tenues responsables”, a déclaré M. Gove.

S’exprimant lors de la conférence des conservateurs, le ministre exilé par Liz Truss a également exhorté le gouvernement à ne pas retarder sa promesse de nouveaux pouvoirs pour les locataires afin de défier les propriétaires voyous.

Les militants du logement mettent en garde contre un “silence assourdissant” des ministres sur le sort du projet de loi sur la réforme des locataires, pour donner “une voix puissante” aux locataires et mettre fin aux expulsions sans faute.

Au lieu de cela, pendant la campagne à la direction des conservateurs, Mme Truss a déclaré aux propriétaires qu’ils avaient été trop “traités durement”, tandis que certains hauts conservateurs ont attaqué une “guerre contre les propriétaires”.

Mais M. Gove a déclaré que le vœu de mettre fin aux expulsions sans faute de l’article 21 avait été inscrit dans le manifeste des conservateurs de 2019 “sur l’insistance explicite de Boris Johnson”.

Il a déclaré à la réunion, organisée par Abri: « Nous devons rester fidèles à ce que voulait Boris. Nous devons nous assurer que l’engagement du manifeste est honoré.

Natalie Elphicke, députée conservatrice d’arrière-ban et auteure de rapports sur le logement, a également appelé le gouvernement à « mettre nos patins » et à adopter la législation.

L’enquête historique des “Pandora Papers” de 2021 a révélé ce que les groupes anti-corruption ont appelé le “problème de l’argent sale du Royaume-Uni” avec les investisseurs immobiliers étrangers.

Le nombre de propriétaires étrangers est estimé à 184 000, son plus haut niveau en cinq ans, alimenté par la faiblesse de la livre qui rend l’investissement plus attractif et les prix de l’immobilier en constante augmentation.

Avec une pénurie de maisons au Royaume-Uni, la demande accrue gonfle davantage – quelles que soient les préoccupations concernant la qualité de l’hébergement.

M. Gove a déclaré: «Il y a certaines régions du pays où vous avez un nombre important de propriétés appartenant à des propriétaires privés, où le locataire obtient une offre brute.

“La qualité de l’hébergement est scandaleusement médiocre et réduit les chances de régénération et de réaménagement.”

Il a également exhorté son parti à ce que le rêve de l’accession à la propriété ne puisse être réalisé que par le biais de logements sociaux à louer moins chers, afin que les locataires puissent “constituer un capital, si les loyers qu’ils paient sont équitables”.

“Il existe une relation directe entre l’augmentation du nombre de logements à loyer social que nous avons et la garantie que vous aurez plus de propriétaires à l’avenir”, a déclaré M. Gove.