Michael Gove évite les questions sur la possibilité de bloquer la législation référendaire sur l’indépendance de l’Écosse devant les tribunaux

Michael Gove a à plusieurs reprises écarté des questions sur la question de savoir si le gouvernement britannique tenterait de bloquer la législation sur une législation sur un deuxième référendum écossais devant les tribunaux.

S’exprimant après que le SNP a réclamé un nouveau mandat pour un deuxième référendum, bien qu’il n’ait pas atteint une majorité globale à Holyrood, le Cabinet Office a déclaré que «c’était une distraction massive» de parler des conflits futurs.

Cela survient alors que Boris Johnson se dirige vers un affrontement constitutionnel avec Nicola Sturgeon, qui a cimenté à nouveau sa place de premier ministre écossais ce week-end, qui pourrait se terminer devant la Cour suprême.

Interrogé sur le fait que le gouvernement de Westminster bloquerait un deuxième scrutin aux frontières, a déclaré M. Gove Sky News ‘ Sophy Ridge On Sunday: «Non, ce que nous travaillons actuellement, c’est de travailler ensemble pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans tout le Royaume-Uni.

«Si nous sommes entraînés dans une conversation sur les référendums et les constitutions, nous détournons l’attention des questions qui sont les plus importantes pour les citoyens d’Écosse et du Royaume-Uni.

«J’espère que ce que les gens attendent d’un gouvernement de Holyrood, ainsi que du gouvernement de Westminster, c’est un engagement à travailler ensemble sur ces questions.

«Donc, au lieu de nous concentrer sur les choses qui divisent, concentrons-nous sur les choses qui unissent et concentrons-nous sur nous tous pour travailler ensemble pour servir les gens qui votent simplement pour nous.»

Pressé de savoir si le gouvernement britannique chercherait à bloquer la législation du Parlement écossais poussant à un deuxième référendum, M. Gove a déclaré: « Nous n’allons pas y aller. »

Plus suit