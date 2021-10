Michael Gove dit que le prochain James Bond devrait être un HOMME et choisit un acteur improbable pour prendre le relais en 007

MICHAEL GOVE a déclaré que le prochain James Bond devrait être un homme et a choisi un acteur improbable pour succéder à 007.

Le nouveau secrétaire d’État de Leveling Up a choisi la star de Line Of Duty, Stephen Graham, 48 ans, pour remplacer Daniel Craig, 53 ans.

Michael Gove dit que le prochain James Bond devrait être un homme Crédit : PA

Daniel Craig a dit au revoir à Bond après 16 ans

Il a déclaré au Sun: « Nous n’avons pas besoin d’un Bond féminin, il est temps d’avoir un Bond scouse, cependant! »

Pendant ce temps, il a laissé échapper la suggestion de Sir Keir Starmer qu’il était temps pour une femme Bond, en disant: « James Bond est un homme. »

Dans un assaut fulgurant contre le leader travailliste, Gove l’a qualifié d’ennuyeux.

Et il a critiqué le discours de conférence de 90 minutes de Sir Keir comme suit : « L’un des discours les plus vides que j’aie jamais entendus. Peu importe les voitures qui tournent à vide, le Parti travailliste tourne à vide si c’est tout ce qu’il a à dire.

« L’idée qu’il a changé le Labour juste parce que Jeremy Corbyn a l’air un peu triste est pour les oiseaux. »

Et le Premier ministre semble d’accord lorsqu’on lui a demandé si le prochain 007 devrait être un homme ou une femme.

Il a déclaré au Times : « Je pense que ce sera au prochain James Bond de s’identifier.

« Je pense que ça doit être un homme franchement. C’est mon point de vue. »

Cela vient du fait que Daniel Craig a déclaré que Jurgen Klopp pourrait être le prochain James Bond.

Mais le patron de Liverpool, Klopp, a rejeté l’idée en disant : « Je serais un très mauvais James Bond. Si je sortais de l’eau en short de bain, le monde entier s’éteindrait.

« C’est une belle histoire, je la regarderai toujours. Il doit sauver le monde et je dois aider Liverpool.

« J’ai eu la chance de rencontrer Daniel Craig à quelques reprises et il me manquera en tant que James Bond !

«Je suis heureux de le voir et de le voir faire ce qu’il fait. En fait, il va me manquer en tant que James Bond, pour être honnête. »

Gove a choisi Stephen Graham pour le rôle Crédit : Getty

