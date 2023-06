Michael Gove dit que des taux fixes sur 25 ans pourraient atténuer la crise hypothécaire

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre du Cabinet Michael Gove a suggéré que les taux hypothécaires fixés pendant 25 ans pourraient aider à atténuer la crise à laquelle sont confrontés les propriétaires confrontés à des coûts mensuels en spirale.

Le gouvernement de Rishi Sunak a été invité à «mettre fin à ce spectacle d’horreur hypothécaire» après que l’accord moyen à taux fixe sur deux ans ait dépassé 6% pour la première fois cette année.

Mais M. Sunak et son secrétaire au logement, M. Gove, ont exclu l’aide du gouvernement – ​​mais ont exhorté les banques à offrir un « soutien sur mesure » à ceux qui luttent contre les taux d’intérêt.

Reconnaissant qu’il devenait « plus difficile d’avoir accès au financement hypothécaire », M. Gove a déclaré que les accords fixes à plus long terme pourraient être la réponse pour mettre fin à l’imprévisibilité à laquelle sont confrontés les propriétaires.

« L’une des choses qui convient pour le nivellement par-dessus tout est de s’assurer que nous pouvons développer les types de produits qui se trouvent ailleurs dans le monde », a déclaré le secrétaire au nivellement. Le télégraphe du jour.

« En particulier des pays comme le Canada – qui sont des hypothèques à long terme et à taux fixe, de sorte que vous n’obtenez pas l’oscillation du montant que vous payez tous les deux ou cinq ans, mais vous avez une certitude sur 25 ans sur ce que vous payez .”

Bien qu’une telle décision puisse atténuer la pression en permettant aux Britanniques de planifier à plus long terme, elle pourrait rendre plus difficile pour la Banque d’Angleterre le contrôle de l’inflation par le biais de hausses généralisées des taux.

Les experts ont averti que la pression sur les coûts hypothécaires des Britanniques devrait durer jusqu’en 2025, les avertissements des experts ne devraient pas commencer à baisser avant la fin de l’année prochaine.

M. Sunak devrait prononcer un discours jeudi dans le but de rassurer le public après que la Banque d’Angleterre devrait confirmer une nouvelle hausse du taux de base.

Rishi Sunak est sous pression pour agir sur les coûts hypothécaires (fil de sonorisation)

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, « renvoie [government support] hors de contrôle sera simplement une mauvaise nouvelle pour les personnes ayant des hypothèques qui cherchaient à sortir de ces offres cette année ».

Et les libéraux démocrates ont dit que tout autre chose que l’intervention du gouvernement serait « un désastre pour les familles en difficulté ».

Certains députés conservateurs ont demandé le type d’allégement fiscal pour les détenteurs d’hypothèques observé sous le gouvernement de Margaret Thatcher. L’allégement des intérêts hypothécaires a permis aux Britanniques de réclamer les intérêts payés sur les hypothèques sur leur impôt.

Damien Moore, député conservateur de Southport, a déclaré que cela donnerait à M. Sunak « une marge de manœuvre pour réaliser notre priorité de réduire de moitié l’inflation ».

La Banque d’Angleterre devrait encore relever son taux directeur jeudi alors qu’elle est aux prises avec une inflation obstinément élevée. Certains analystes s’attendent à ce que le taux de base augmente encore de 0,25 point de pourcentage jeudi, portant le taux à 4,75 %. Cela augmenterait immédiatement les coûts pour les personnes bénéficiant de prêts hypothécaires à taux variable.

La moyenne des transactions à taux fixe sur deux ans a atteint 6 % (PENNSYLVANIE)

Environ 2,4 millions de prêts hypothécaires à taux fixe doivent prendre fin d’ici la fin de 2024, selon les chiffres de UK Finance. Bon nombre de ces propriétaires pourraient être confrontés à un choc de facture lorsqu’ils en viennent à réhypothéquer, ayant été habitués à payer des taux beaucoup plus bas.

La députée conservatrice principale Lucy Allen a averti la Banque de ne pas augmenter les taux d’intérêt – affirmant que le pays était confronté à une « catastrophe hypothécaire », mettant en garde contre des « conséquences hideuses » et que cela « ne fera qu’empirer ».

Andrew Sentence, ancien membre du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque, a déclaré que les taux d’intérêt pourraient ne pas baisser avant 2025.

« Cela dépend du niveau des taux d’intérêt, mais je ne pense pas que nous devrions nous attendre à ce que les taux d’intérêt baissent de 4 à 5% à court terme, pas avant la fin de l’année prochaine », a-t-il déclaré. je.

Les experts ont également mis en garde contre une baisse et une valeur nette négative pour les propriétaires. L’analyste du marché du logement Neal Hudson a déclaré qu’une chute des prix des logements d’au moins 10% est un « résultat réaliste ».

Le conseiller hypothécaire Riz Malik a déclaré L’indépendant que les saisies généralisées. « C’est le dernier endroit où nous voulons tous être », a-t-il déclaré.

Lewis Shaw, de Riverside Mortgages, a déclaré: « Nous nous précipitons tête baissée dans une catastrophe hypothécaire à moins que nous n’obtenions l’intervention de la Banque d’Angleterre ou du gouvernement. »

TSB est devenu le dernier prêteur à faire une pause sur les ventes de certaines de ses hypothèques lundi. Les changements s’appliquent aux produits vendus à la fois directement et via des courtiers et le TSB prévoit de réintroduire les offres résidentielles mercredi.

Pour les hypothèques résidentielles, le TSB a déclaré qu’il supprimait temporairement les produits d’achat et de réhypothèque de deux, trois et cinq ans pour une maison fixe avec des frais de 995 £. Il conservera une gamme complète de produits sans frais.