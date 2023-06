Michael Gove défend le comité des privilèges alors qu’il se réunit pour finaliser le rapport de Boris Johnson – La politique britannique en direct

Avec ce gouvernement, et avec moi comme premier ministre, vous pouvez nous juger non pas sur nos paroles, mais sur nos actes. C’est ce gouvernement qui construit le régime fiscal le plus favorable à l’investissement, qui augmente les investissements publics en R&D à des niveaux records, qui fait de notre système de visas pour les talents internationaux l’un des plus compétitifs au monde, mais qui remanie nos règles de cotation pour le rendre plus facile pour les entreprises augmenter le financement public et modifier nos règles de retraite pour débloquer de nouveaux capitaux privés.

il y a 17 mois 04.19 HAE

Bonjour. À la fin de la semaine dernière, Boris Johnson et deux de ses plus fidèles partisans ont démissionné de leur siège à la Chambre des communes, de manière inattendue et sans qu’il soit nécessaire de le faire, déclenchant des élections partielles qui pourraient déstabiliser le gouvernement de Rishi Sunak. Nadine Dorries et Nigel Adams n’ont fourni aucune explication appropriée de ce qu’ils faisaient, et Johnson a affirmé (à tort) qu’il était expulsé parce que le comité des privilèges devait publier un rapport disant qu’il avait induit le Parlement en erreur. (Il aurait pu rester à la Chambre des communes pour se défendre, et seule la perte d’une élection révocatoire l’aurait expulsé pour de bon.) La déclaration de démission de Johnson a attaqué le comité des privilèges, mais les trois démissions étaient aussi une déclaration implicite de guerre contre Sunak par un ancien Premier ministre dont le seul espoir de revenir sur la ligne de front politique repose sur la perte de Sunak aux prochaines élections.

Dans cette situation, que fait Sunak ? Passer à l’offensive et chercher à marginaliser encore plus Johnson ? Ou calmez les choses, évitez de contrarier encore plus la faction Johnson et espérez que l’opinion dominante du parti s’unira derrière la direction. Michel Gové, le secrétaire de mise à niveau, a accordé des interviews au nom du gouvernement ce matin, et il a clairement indiqué que le n ° 10 adoptait cette dernière stratégie. Voici quelques-uns de ses messages.

Gove a défendu le comité des privilèges des Communes et a condamné le fait que la critique du comité signifie que ses membres se voient désormais offrir une sécurité supplémentaire. Il a déclaré à l’émission Today :

Les gens qui ont siégé à ce comité ont été appelés collectivement par la Chambre des communes à faire un travail particulier. C’est un travail qui a nécessité un travail minutieux de leur part et pas mal d’efforts pour porter une série de jugements significatifs. J’ai donc du respect pour le travail qu’ils ont fait. Et je pense qu’il faut respecter à nouveau l’intégrité du processus, et attendre la publication du rapport pour ensuite débattre de ses conclusions et de ses conséquences. La deuxième chose que je veux dire, c’est que je déprécie le fait qu’ils se trouvent maintenant dans une position où, comme on l’a signalé, ils doivent demander ou se sont vu accorder une sécurité supplémentaire. En tant que personne qui a moi-même vécu cette situation dans le passé, je leur présente, ainsi qu’à leurs familles, ma sympathie.

Gove n’a pas expliqué pourquoi les députés du comité se sentent menacés. C’est parce que Johnson l’a accusé d’agir comme un «tribunal kangourou» et a suggéré qu’il se prononce contre lui dans le cadre d’un complot sombre de l’establishment visant à saper le Brexit, et parce que certains députés conservateurs, notamment Jacob Rees-Mogg, ont dit beaucoup le même. Le comité se réunit ce matin pour finaliser son rapport sur Johnson.

Gove a minimisé l’importance des trois élections partielles, affirmant que le parti s’unirait derrière Sunak. Il a déclaré à BBC Breakfast :

Les élections font partie de la vie politique. C’est aussi le cas, je pense que vous réussissez mieux aux élections lorsque vous vous concentrez sur un bon gouvernement. Et nous sommes unis derrière Rishi Sunak pour nous assurer que nous démontrons que les priorités du public britannique sont celles qui régissent chaque instant de veille que nous avons.

Gove a refusé de critiquer explicitement Johnson, Dorries ou Adams. Interrogé à plusieurs reprises dans l’émission Today pour reconnaître les défauts de Johnson, il a déclaré qu’il préférait se souvenir de ses réalisations et, dans une autre interview, il a refusé de critiquer Dorries ou Adams pour avoir démissionné.

Gove a esquivé les questions quant à savoir s’il aimerait voir Johnson revenir aux Communes à l’avenir, déclarant à Times Radio :

J’ai offert des conseils à Boris dans le passé. Il ne l’a pas toujours pris. Et donc, je pense que Boris se fera sa propre opinion.

Certains conservateurs veulent que Sunak déclare que Johnson ne peut pas se présenter à nouveau en tant que candidat, tandis que les partisans de Johnson disent que le bloquer serait inacceptable. Il n’est pas surprenant que le n ° 10 semble actuellement assis sur la clôture sur celui-ci.

Nous devrions bientôt entendre Sunak au sujet de Johnson. Voici le programme de la journée.

9h : Rishi Sunak prononce un discours sur l’IA lors de la conférence London Tech Week.

Matin: Le comité des privilèges des Communes se réunit en privé pour discuter de la version finale de son rapport sur les allégations selon lesquelles Boris Johnson aurait induit les députés en erreur à propos de Partygate.

11h30 : Downing Street tient une conférence de lobbying.

Après 15h30 : Les députés débattent des amendements de Lords au projet de loi retenu sur le droit de l’UE (révocation et réforme). Plus tard, il y aura un débat sur les règlements de la loi sur l’ordre public, suivi d’un débat général sur le principe d’exclusion des députés du domaine parlementaire s’ils sont considérés comme un risque pour le personnel en raison des accusations dont ils font l’objet.

16h : James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères, témoigne devant le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes sur l’examen intégré.

De plus, Ed Davey, le chef de la Lib Dem, fera campagne aujourd’hui dans le Mid Bedfordshire, avant l’élection partielle provoquée par la démission de Nadine Dorries.

Si vous souhaitez me contacter, essayez la fonction « Envoyez-nous un message ». Vous le verrez juste en dessous de la signature – à gauche de l’écran, si vous lisez sur un PC ou un ordinateur portable. Ceci est pour les personnes qui veulent m’envoyer un message directement. Je trouve cela très utile lorsque les gens envoient des messages pour signaler des erreurs (même des fautes de frappe – aucune erreur n’est trop petite pour être corrigée). Souvent, je trouve aussi vos questions très intéressantes. Je ne peux pas promettre de répondre à tous, mais j’essaierai de répondre au plus grand nombre possible, soit dans les commentaires sous la ligne, en privé (si vous laissez une adresse e-mail et que cela semble plus approprié), soit dans le blog principal, si je pense que c’est un sujet d’intérêt général.