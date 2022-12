Michael Gove déclare la guerre à l’urbanisme “horrible” qui ravage les villes

Le chef du LOGEMENT, Michael Gove, a déclaré la guerre aux immeubles laids qui ravagent les villes et les villages.

Le secrétaire de mise à niveau soutient désormais les appels à donner plus de poids au public sur les plans de développement urbain.

Le secrétaire de mise à niveau a déclaré la guerre aux développements «horribles» qui ravagent les villes et les villages

Michael Gove a pris la parole pour soutenir un rapport du groupe de réflexion Policy Exchange qui exige une consultation publique plus large sur les développements Crédit : Getty

Cela vient alors qu’un rapport du groupe de réflexion Policy Exchange exige une consultation publique plus large et plus approfondie sur les développements et affirme que l’opposition aux nouveaux logements serait réduite si l’accent était mis davantage sur la conception.

Appuyant le rapport, M. Gove a déclaré : « Alors que la tradition de la grande architecture continue de prospérer, trop souvent les endroits qui l’entourent ne le font pas.

“Combien de fois avons-nous vu ce qui serait autrement de bons lotissements abandonnés par un mauvais aménagement paysager ou un caractère urbain indifférent ou insipide?”

Le gouvernement s’est engagé à atteindre un objectif de 300 000 nouveaux logements par an d’ici le milieu de la décennie, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre cet objectif.

M. Gove a déclaré: «Une grande partie de l’opposition aux nouveaux développements de logements est souvent fondée sur la crainte que la qualité des nouveaux bâtiments soit déficiente et préjudiciable aux quartiers et propriétés existants.

“Si une amélioration générale de la norme de conception rassure le public sur le fait que ce ne sera pas le cas, il sera peut-être moins susceptible de s’y opposer.”

Le rapport appelle également à une soi-disant école du lieu pour les architectes, les planificateurs, les concepteurs, les ingénieurs et les consultants afin de “faire revivre l’architecture traditionnelle des annales de l’obscurité”.