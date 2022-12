Michael Gove dans une escalade majeure contre les rebelles conservateurs sur les objectifs de construction de maisons

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire au Logement, Michael Gove, a supprimé les objectifs obligatoires de construction de maisons dans une escalade majeure contre les rebelles d’arrière-ban menaçant la première défaite de Rishi Sunak aux Communes en tant que Premier ministre.

Les militants craignent que cette décision ne mette en péril l’objectif du gouvernement de construire 300 000 nouveaux logements par an pour pallier la pénurie de logements abordables.

Une soixantaine de députés conservateurs ont signé un amendement au projet de loi de nivellement et de régénération de M. Gove visant à annuler l’obligation des conseils de tenir compte de l’objectif dans les décisions de planification. Cette décision menaçait de laisser M. Sunak dépendant des votes travaillistes pour faire adopter la législation phare par les Communes.

Après des semaines de querelles en coulisses, le secrétaire au logement a maintenant accepté de modifier le cadre de politique de planification nationale pour rendre les objectifs « consultatifs » sur les conseils.

Le changement signifie que si l’objectif déterminé au niveau central entraînait des développements d’une densité qui nuit à la nature rurale ou suburbaine de faible hauteur d’une zone, l’objectif peut être réduit.

L’un des députés à l’origine de l’amendement rebelle, l’ancienne ministre Theresa Villiers, a déclaré L’indépendant: « C’est une décision importante de Michael et c’est maintenant un bon package. Les ministres ont écouté.

Elle a déclaré que plus de 100 députés, y compris des membres du gouvernement, avaient indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits de l’objectif obligatoire.

La secrétaire au logement fantôme du Labour, Lisa Nandy, a déclaré que cette décision était “inadmissible au milieu d’une crise du logement”.

“Nous avons proposé des votes travaillistes pour vaincre les rebelles, mais Rishi Sunak et Michael Gove semblent avoir choisi le parti avant le pays”, a déclaré Mme Nandy.

“C’est tellement faible. Le Premier ministre et le cabinet sont au pouvoir mais pas au pouvoir.”

Mais un autre chef de la rébellion conservatrice, Bob Seely de l’île de Wight, a déclaré: «Soutenus par plus de 100 députés conservateurs, nous avons aidé les ministres à élaborer un programme de logement et de planification plus conservateur que celui que nous avons actuellement.

« Les cibles seront consultatives et non obligatoires. Le pouvoir des inspecteurs de l’urbanisme est affaibli. Les règles qui ont aidé les promoteurs à obliger les conseils à libérer des terres seront affaiblies.

« Le nouveau langage sur lequel nous nous sommes mis d’accord fonctionnera avec les communautés, s’adressant au caractère des zones et célébrant la beauté d’un bon design. Il comprend le besoin de terres agricoles, mettra considérablement l’accent sur les friches industrielles plutôt que sur le développement de terrains vierges et aidera à fournir des logements aux jeunes.

Expliquant sa descente, M. Gove a déclaré: «Si nous voulons livrer les nouvelles maisons dont ce pays a besoin, les nouveaux développements doivent bénéficier du soutien des communautés locales.

« Cela exige que les gens sachent que ce sera beau, accompagné des bonnes infrastructures, approuvées démocratiquement, que cela améliorera l’environnement et créera de vrais quartiers.

“Ces principes ont toujours été la clé de nos réformes et nous allons maintenant plus loin en renforçant notre engagement à construire les bonnes maisons aux bons endroits et à placer les populations locales au cœur de la prise de décision.”