Michael Gove est critiqué après avoir prétendu à tort que les principaux avantages en matière de santé et d’éducation seraient conservés «pendant une période» même s’il y a un Brexit sans accord.

Les traitements médicaux gratuits ou à très bas prix pour les voyageurs vers l’UE et le programme d’échange d’étudiants Erasmus seront perdus si le Royaume-Uni s’effondre sans un accord commercial.

De même, sur Erasmus – utilisé par plus de 16 000 étudiants britanniques en 2017 – le ministre du Cabinet a déclaré à la BBC qu’ils seraient toujours en mesure d’étudier dans l’UE «oui, pendant un certain temps».

Pendant des mois, les partisans de l’EHIC et d’Erasmus ont mis en garde contre les conséquences néfastes de la perte des programmes – mais rien n’indique qu’ils sont au centre des discussions en crise.

Les universités et les collèges ont averti que quitter Erasmus «ferait un trou» dans l’économie britannique, enlèverait un revenu de 243 millions de livres par an et privant les jeunes d’une expérience de travail vitale.