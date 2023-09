Michael Gove craint que la fermeture des écoles pendant Covid n’ait été une erreur

MICHAEL Gove dit qu’il « s’inquiète » du fait que ce soit une erreur de fermer les écoles pendant Covid.

Et il a accusé le confinement d’alimenter les épidémies de crimes au couteau et de comportements antisociaux qui touchent les adolescents en Grande-Bretagne.

Il s’est exprimé après que l’écolière Elianne Andam, 15 ans, ait été poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école à Croydon, dans le sud de Londres.

M. Gove était notoirement favorable au confinement pendant la pandémie – se rangeant souvent du côté du secrétaire à la Santé de l’époque, Matt Hancock, pour des mesures plus strictes.

Dans ses commentaires les plus francs à ce jour, il a déclaré qu’il se sentait « personnellement responsable » des conséquences néfastes du confinement sur la vie des enfants.

M. Gove a déclaré : « Après le confinement, nous avons vu davantage d’enfants, en particulier d’adolescents, non scolarisés.

« L’absentéisme scolaire et l’absence persistante conduisent dans une très large mesure, chez certains enfants et jeunes, à des comportements antisociaux, à l’attrait de la vie de gang et des limites des comtés et à d’autres activités criminelles.

« Donc, de mon point de vue, l’une des choses les plus importantes est de remettre les enfants à l’école. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une erreur de fermer les écoles, il a répondu : « Cela m’inquiète beaucoup. Je ne sais pas. »

Il a ajouté : « Je pense que, dans l’ensemble, plus de jugements étaient bons que mauvais.

« Mais je pense que de toutes les décisions que nous avons dû prendre, celle-ci a été l’une des plus difficiles et c’est celle pour laquelle je m’inquiète le plus des conséquences. »

Celui qui a emmené une tronçonneuse jusqu’au célèbre sycomore Gap, près du mur d’Hadrien, a atteint de nouveaux niveaux de comportement antisocial, a-t-il déclaré.

Mais il a refusé de critiquer David Cameron pour sa fameuse approche du « câlin à capuche » envers les jeunes rebelles.

Il a ajouté : « Je pense que nous devrions mettre un bras ferme autour de leurs épaules et les ramener à l’école. »