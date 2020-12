Michael Gove a averti hier soir les entreprises britanniques que c’était leur dernière chance d’éviter les perturbations lorsque la période de transition du Brexit se terminait cette semaine.

Le ministre du Cabinet Office a demandé aux hommes d’affaires et aux vacanciers d’avoir les bons papiers en place, de souscrire une assurance voyage complète, de s’assurer que leur passeport est valide et de vérifier si leur fournisseur de téléphonie mobile imposerait des frais d’itinérance lorsqu’ils se rendront sur le continent.

Et il a averti les propriétaires d’animaux qu’ils doivent contacter leur vétérinaire quatre mois avant de voyager s’ils veulent emmener leurs animaux à l’étranger.

À partir de vendredi, il y aura de nouveaux processus à la frontière et de nouvelles règles sur l’importation et l’exportation de marchandises.

Cependant, la perturbation sera beaucoup moins grave qu’elle ne l’aurait été si Boris Johnson n’avait pas été en mesure de conclure un accord commercial avec l’UE.

Dans le cadre des préparatifs pour quitter le bloc, le gouvernement a investi 705 millions de livres sterling dans les emplois, la technologie et les infrastructures à la frontière et a fourni plus de 80 millions de livres sterling pour de nouvelles installations douanières pour effectuer des contrôles.

M. Gove, qui était en charge de la planification sans accord, a déclaré: « Nous avons obtenu un fantastique accord de libre-échange qui fonctionne aux quatre coins du Royaume-Uni et tient notre promesse manifeste de mener à bien le Brexit et de reprendre le contrôle de notre lois, frontières et argent.

« Dans trois jours à peine, la période de transition du Brexit prendra fin et nous aurons enfin retrouvé notre indépendance. L’accord est conclu, mais avec un grand changement vient le défi et l’opportunité.

«La nature de notre nouvelle relation avec l’UE – en dehors du marché unique et de l’union douanière – signifie qu’il y a des changements pratiques et procéduraux auxquels les entreprises et les citoyens doivent se préparer, et le temps nécessaire pour effectuer ces derniers préparatifs est très court.

«Nous savons qu’il y aura des perturbations au fur et à mesure que nous nous adaptons à de nouvelles façons de faire des affaires avec l’UE, il est donc vital que nous prenions tous les mesures nécessaires maintenant sur gov.uk/ transition pour nous assurer que nous sommes aussi prêts que possible.

«D’énormes opportunités nous attendent en tant que Royaume-Uni ouvert sur l’extérieur, libre-échange et pleinement souverain.

De nombreuses personnes ne sont toujours pas prêtes pour les changements à quelques jours de la fin.

M. Gove a exhorté les entreprises à s’assurer de comprendre les nouvelles règles sur l’importation et l’exportation de marchandises entre l’UE et la Grande-Bretagne à partir du 1er janvier, y compris les différentes règles qui s’appliquent au commerce avec l’Irlande du Nord.

Ils devraient réfléchir à la manière dont ils feront des déclarations en douane sur le commerce de l’UE. Cela peut impliquer de nommer un intermédiaire en douane ou de s’assurer qu’il a la capacité d’accomplir la tâche en interne.

Les transporteurs devraient obtenir un permis d’accès Kent et remplir les documents appropriés pour leur cargaison, sinon ils pourraient être condamnés à une amende.

Les entreprises devraient également s’enregistrer en tant que sponsor de visa agréé si elles prévoient de recruter à l’étranger, et elles devraient identifier les changements affectant les produits manufacturés, tels que les exigences de marquage ou les approbations nécessaires pour envoyer des marchandises vers l’UE.