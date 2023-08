Michael Gove affirme que les « libertés du Brexit » signifient que les règles sur la pollution peuvent être édulcorées

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Les défenseurs de l’environnement ont critiqué le gouvernement de Rishi Sunak après qu’il ait confirmé que les restrictions imposées par l’UE, qui obligent les constructeurs d’habitations à atténuer l’impact des nouveaux développements sur les rivières, seraient supprimées.

Le secrétaire à la mise à niveau, Michael Gove, a défendu les projets visant à supprimer les protections environnementales « maladroites » de l’ère européenne en matière de neutralité nutritionnelle – le saluant comme un avantage du Brexit pour stimuler le logement.

M. Gove a déclaré que la qualité de l’eau des rivières britanniques s’était détériorée sous le gouvernement conservateur était un « mythe », affirmant qu’elles étaient « toutes plus propres qu’elles ne l’étaient dans le passé ».

Le gouvernement a fait valoir que les lotissements ne contribuent qu’à une petite fraction de la pollution par les nutriments et que de nouveaux financements sont fournis pour atténuer toute augmentation associée.

Mais les militants environnementaux ont accusé le gouvernement de revenir sur sa parole et ont suggéré que le changement permettrait aux promoteurs de faire des économies, le qualifiant de « décision honteuse ».

S’exprimant lors d’une visite dans un nouveau lotissement près de Norwich, M. Sunak a déclaré aux chaînes de télévision que l’impulsion de la construction de logements serait « fantastique pour les jeunes acheteurs d’une première maison ».

Les règles actuelles de neutralité des nutriments empêchent les promoteurs de construire des maisons dans des zones protégées alors que cela ajouterait des substances nocives comme l’azote et le phosphore dans les rivières et les lacs à proximité, car ces nutriments peuvent provoquer une prolifération d’algues qui privent d’autres plantes et animaux de lumière et d’oxygène.

En vertu de la législation issue de l’UE, Natural England publie actuellement des directives à 62 autorités locales, exigeant que les nouveaux développements soient neutres en éléments nutritifs dans leur zone. Cette exigence sera désormais édulcorée pour devenir une orientation.

Les changements verront le fardeau financier nécessaire à l’atténuation de la pollution par les nutriments pour les nouveaux logements transféré des promoteurs vers les contribuables – le gouvernement promettant de doubler l’investissement dans le programme d’atténuation des nutriments géré par Natural England, pour le porter à 280 millions de livres sterling. 166 millions de livres sterling supplémentaires seront alloués aux subventions pour les infrastructures liées au lisier.

Le gouvernement face aux réactions négatives des manifestants anti-eaux usées (PENNSYLVANIE)

Les changements sont proposés via un amendement au projet de loi sur le nivellement et la régénération qui est actuellement examiné par la Chambre des Lords, le gouvernement affirmant qu’il pourrait voir des logements supplémentaires être construits dans quelques mois.

M. Gove a déclaré : « La manière dont les règles de l’UE ont été appliquées nous a freiné. Ces changements apporteront un coup de pouce de plusieurs milliards d’euros à l’économie britannique et nous permettront de construire plus de 100 000 nouveaux logements.

Mais le directeur politique de Greenpeace Royaume-Uni, le Dr Doug Parr, a déclaré : « Qui examinerait nos rivières malsaines et infestées d’eaux usées et conclurait que ce dont elles ont besoin, ce sont des règles de pollution plus souples ? Personne. »

Ils ont ajouté : « Au lieu de permettre aux constructeurs de maisons de faire des économies, l’administration Sunak devrait s’assurer que nous disposons de l’infrastructure adéquate pour traiter nos eaux usées afin que nous puissions construire de nouvelles maisons sans sacrifier la santé de nos rivières. »

Et le directeur général des Wildlife Trusts, Craig Bennett, a déclaré que les ministres avaient rompu leurs promesses de « ne pas abaisser les protections ou les normes environnementales ».

Il a déclaré : « Quelques semaines plus tard, ils envisagent de faire exactement le contraire. Ils ont menti – c’est une décision honteuse qui mine la confiance du public dans ce gouvernement.»

Feargal Sharkey a déclaré que le plan était un « désastre complet » (Archives PA)

Feargal Sharkey, militant pour des rivières propres, a décrit l’abandon par le gouvernement des règles sur la pollution comme « un désastre complet » et que « l’environnement est désormais livré à lui-même ».

Parler à la BBC Un monde à l’unisson, a-t-il déclaré : « Ce matin, les derniers vestiges de toute prétention selon laquelle ce gouvernement s’intéresse réellement d’une manière ou d’une autre à l’environnement viennent d’être déchiquetés. Selon les mots de Zac Goldsmith… ce gouvernement ne s’intéresse pas vraiment à l’environnement.»

« C’est un mythe très répandu selon lequel la qualité de notre eau se serait détériorée », a également déclaré M. Gove à Times Radio. « Bien sûr, nos rivières ne sont pas aussi propres qu’elles devraient l’être, mais elles sont toutes plus propres qu’elles ne l’ont été dans le passé. »

L’ancienne secrétaire conservatrice à l’Environnement, Theresa Villiers, a déclaré qu’elle saluait le plan, tout comme l’ancien secrétaire conservateur au Logement, Simon Clarke.

M. Clarke a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Ce n’est PAS une attaque contre la nature. Les nouvelles maisons ne sont pas le problème : c’est la mauvaise gestion de nos compagnies des eaux et (dans une certaine mesure) les pratiques agricoles.

Les actions des constructeurs de maisons ont fortement augmenté sur le marché londonien dans la perspective d’un assouplissement des règles strictes en matière de planification. Le constructeur de Charles Church, Persimmon, a vu ses actions bondir de plus de 4 pour cent sur l’indice FTSE 100, avec Barratt Developments en hausse de 3 pour cent et Taylor Wimpey de près de 3 pour cent.

Le président exécutif de la Home Builders Federation, Stewart Baseley, a salué la décision de « débloquer » de nouveaux logements. « L’industrie est impatiente de jouer son rôle en apportant des mesures d’atténuation et en protégeant nos cours d’eau. »

Il a ajouté : Nous sommes impatients de dialoguer avec le gouvernement sur la bonne manière de le faire, maintenant que les ministres donnent suite aux arguments que les constructeurs, petits et grands, avancent depuis si longtemps.