Michael Gambon, qui jouait Dumbledore dans Harry Potter, est décédé à l’âge de 82 ans

LONDRES –

L’acteur anglo-irlandais Michael Gambon, mieux connu du public mondial pour avoir incarné le sage professeur Albus Dumbledore dans la franchise cinématographique « Harry Potter » et dont la carrière a été lancée par son mentor Laurence Olivier, est décédé jeudi à l’âge de 82 ans.

Il est mort paisiblement à l’hôpital, PA Media a rapporté avoir cité une déclaration de famille.

Gambon a commencé à jouer sur scène au début des années 1960 et s’est ensuite tourné vers la télévision et le cinéma. Les rôles notables au cinéma incluent un chef de la mafia psychotique dans « Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant » de Peter Greenaway en 1989 et le vieux roi George V dans « Le discours du roi » de Tom Hooper en 2010.

Mais son rôle le plus connu était celui de Dumbledore dans la franchise « Harry Potter », un rôle qu’il a repris dans le troisième volet de la série de huit films après avoir remplacé feu Richard Harris en 2004. Gambon a minimisé les éloges pour sa performance. et a déclaré qu’il se jouait simplement « avec une barbe collée et une longue robe ».

Michael John Gambon est né le 19 octobre 1940 à Dublin d’une mère couturière et d’un père ingénieur. La famille a déménagé à Camden Town à Londres quand Gambon avait six ans alors que son père cherchait du travail dans la reconstruction de la ville d’après-guerre.

Gambon a quitté l’école à l’âge de 15 ans pour commencer un apprentissage d’ingénieur et à 21 ans, il était pleinement qualifié. Cependant, il était également membre d’une troupe de théâtre amateur et a toujours su qu’il jouerait, a-t-il déclaré au journal The Herald en 2004. Il s’est inspiré des acteurs américains Marlon Brando et James Dean, qui, selon lui, reflétaient l’angoisse des adolescents.

En 1962, il auditionne pour le grand acteur shakespearien Olivier qui fait de lui l’un des membres fondateurs du Théâtre national d’Old Vic, aux côtés d’autres jeunes grands émergents dont Derek Jacobi et Maggie Smith.

Gambon a bâti sa réputation sur scène au cours des années suivantes, se faisant notamment un nom avec son interprétation de Galilée en 1980 dans « La Vie de Galilée » de John Dexter.

Les années 1980 ont attiré une plus grande attention avec le rôle principal dans l’émission télévisée « The Singing Detective » de 1986, dans laquelle il incarnait un écrivain souffrant d’une maladie cutanée débilitante dont l’imagination constituait la seule échappatoire à sa douleur. Cette performance lui a valu l’un de ses quatre BAFTA.

Il a également remporté trois Olivier Awards et deux Screen Actors Guild Awards – pour « Gosford Park » et « The King’s Speech » en 2001.

Gambon a été nommé Commandeur de l’Empire britannique en 1992 et fait chevalier pour services rendus au théâtre en 1998, ce qu’il a qualifié de « joli petit cadeau », bien qu’il n’ait pas utilisé ce titre.

Personnalité espiègle, il inventait souvent des histoires. Pendant des années, il a montré à ses collègues acteurs une photographie signée de Robert De Niro, sur laquelle il avait lui-même inscrit avant de rencontrer l’acteur américain.

Il a révélé dans un épisode de « The Late Late Show » en Irlande qu’il avait convaincu sa mère qu’il était ami avec le pape.

Gambon a pris sa retraite de la scène en 2015 après avoir souffert de problèmes de mémoire à long terme, mais a continué à jouer à l’écran jusqu’en 2019. Il a déclaré à un intervieweur en 2002 que son travail lui faisait se sentir « l’homme le plus chanceux du monde ».

Gambon a épousé Anne Miller en 1962 et le couple a eu un fils. Bien qu’ils n’aient jamais divorcé, il a également eu plus tard une autre partenaire, la scénographe Philippa Hart, de 25 ans sa cadette, avec qui il a eu deux enfants.



