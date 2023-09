Michael Gambon, l’acteur de Dumbledore dans « Harry Potter », est décédé à 82 ans

J’étais très jeune lorsque les deux premiers films Harry Potter sont sortis, donc j’ai plus ou moins grandi avec Michael Gambon dans le rôle de Dumbledore. Je regarde tous les films HP au moins une fois par an et maintenant, ils seront tellement différents 💔 pic.twitter.com/5dEVexjV1P

–Ben (@SMXLFC) 28 septembre 2023