L’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn a déclaré qu’il faisait face à une « persécution politique du plus haut niveau » avant sa grâce du président Trump.

Une semaine après avoir été gracié, Flynn a parlé de sa liberté et de sa persécution lors de Fox News «Lou Dobbs Tonight» jeudi.

Flynn, qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts russes pendant la transition de l’administration Trump, a décrit un système de justice défectueux en jeu.

« Alors que ma famille et moi, en particulier ma femme et moi en parlions et avons honnêtement prié pour cela, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était le bon moment pour le faire – que le système judiciaire auquel nous étions confrontés n’était tout simplement pas va fonctionner correctement », a déclaré Flynn, 61 ans.

«Et il était très, très évident que cela allait être le cas.

Michael Flynn (photo) a déclaré qu’il « avait fait face à une persécution politique du plus haut niveau » au cours des dernières années après l’enquête russe

La grâce a semblé mettre un terme aux longues procédures judiciaires de Flynn, dans lesquelles son équipe juridique a tenté de convaincre le juge du tribunal de district Emmet Sullivan d’abandonner ses poursuites contre lui à la demande du ministère de la Justice.

L’avocat Sidney Powell, qui représente Flynn, avait précédemment demandé à Trump de ne pas pardonner à son client au milieu de ses efforts pour faire classer l’affaire.

« Donc, vous savez, nous sommes allés et avons décidé que c’était la direction que nous voulions aller et assez bien pour que le président Donald Trump soit venu, et nous lui sommes certainement reconnaissants », a déclaré Flynn sur Fox News.

« Mais en même temps, nous savons aussi qu’il s’agissait d’une persécution politique du plus haut niveau et non de quelque chose qu’un Américain ne devrait jamais avoir à subir. »

Les procureurs fédéraux ont d’abord demandé la clémence, mais ont finalement demandé jusqu’à six mois de prison après que Flynn a fait valoir une inconduite du parquet et chercherait plus tard à annuler son plaidoyer.

Flynn: « Nous avons une crise de confiance dans le tissu même de notre pays en ce moment, et c’est notre système électoral »

Même après le changement de cap de Flynn, le juge Sullivan a cherché à sonder la question et a fait appel à un avocat extérieur pour plaider la cause après que le gouvernement n’ait plus demandé de poursuites.

Il n’avait pas encore rendu de décision définitive sur la question.

Flynn a fait l’éloge jeudi de Trump pour avoir accordé son « pardon d’innocence » tout en rejetant la responsabilité de sa persécution sur l’administration Obama.

« Je pense qu’en fin de compte, les gens veulent que je dise quelque chose ou, vous savez, pendant des années, vous savez, êtes-vous – êtes-vous en colère contre le président Trump? Êtes-vous en colère contre la Maison Blanche? Et la réponse est non – et la raison pour laquelle [is] parce que c’était une configuration depuis le début, et c’est vraiment – où la responsabilité réside dans l’administration précédente », a déclaré Flynn à Fox News.

Flynn a visé directement l’ancien président Obama, qui aurait mis en garde Trump à son sujet lors d’une conversation de 90 minutes après les élections de 2016, selon Politico.

« Il est intéressant de noter que la seule conversation de transition que le président Obama a eue avec le président Trump, il n’a parlé que de deux personnes: l’un était le cher leader Kim Jong-Un et l’autre était le général Mike Flynn », a-t-il déclaré.

«C’est risible, mais c’est aussi très, très sérieux. Et j’aimerais quelqu’un avec du cran, parce que je lui demanderai si je le vois un jour, pourquoi? Pourquoi avait-il si peur, pourquoi avait-il si peur et pourquoi a-t-il mentionné que Donald Trump était l’ennemi public numéro un?

Selon le rapport, Obama et d’autres responsables pensaient que Flynn était «problématique» et avaient des inquiétudes concernant sa gestion de la Defense Intelligence Agency.

Enfin, Flynn a pesé dans les tentatives continues de la campagne Trump d’annuler les résultats des élections de 2020 après que Joe Biden a été nommé président élu le mois dernier.

Flynn a déclaré qu’il n’était pas en colère contre le président Trump (à gauche) et, au lieu de cela, a déclaré que la responsabilité mentait, c’est qu’elle appartenait à l’administration précédente, qui était l’administration Obama (à droite)

Flynn a suggéré que les élections américaines devraient être décidées par le peuple, et non par les tribunaux, lors de son entretien avec Fox News

Flynn a déclaré qu’il avait contribué aux efforts de la campagne alors qu’ils dénonçaient une fraude électorale répandue. L’équipe juridique de Trump a intenté des poursuites, mais aucun tribunal n’a trouvé de preuve d’actions illégales.

« Nous traversons actuellement une crise de confiance dans le tissu même de notre pays, et c’est notre système électoral », a déclaré Flynn.

«Le dernier point que j’ajouterai, Lou, c’est que nos élections, notre processus électoral ne doivent pas être décidés par les tribunaux. Cela ne devrait pas être décidé dans le système judiciaire.

«Cela devrait être décidé par les habitants de ce pays», a poursuivi Flynn. «Et nous avons un processus constitutionnel. C’est dommage de regarder ces batailles juridiques qui vont et viennent dans le système judiciaire.

Flynn a terminé sa comparution en appelant les gouverneurs des États à contester la position électorale actuelle.

Donald Trump (à gauche) a plaisanté avec le général à la retraite Michael Flynn (à droite) alors qu’ils s’exprimaient lors d’un rassemblement à l’aéroport régional de Grand Junction le 18 octobre 2016 à Grand Junction, Colorado

« Les gouverneurs de ces différents États … ils vont devoir avoir le courage de dire que nous allons avoir un pays et un processus électoral juste et libre, ou non », a-t-il déclaré.

«Et si nous ne le faisons pas, j’ai peur de penser à ce que les gens feront à l’avenir. Parce que, encore une fois, nous sommes une république constitutionnelle. Ceci est notre fondement. ‘

Sa remarque sur la constitution intervient après avoir suggéré à Trump de suspendre la Constitution.

Flynn a fustigé une publicité que le groupe We the People Convention a publiée dans le Washington Times.

Il exhorte Trump, qui a qualifié les élections de « truquées », à déclarer une « forme limitée de loi martiale » et à demander à l’armée – qui relève directement de lui en tant que commandant en chef – de procéder à la révocation.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Michael Flynn, qui a reçu une grâce la semaine dernière, a fustigé un article appelant Trump à déclarer la loi martiale

« Lorsque les législateurs, les tribunaux et / ou le Congrès manquent à leur devoir en vertu du 12e amendement, vous devez être prêt, Monsieur le Président, à déclarer immédiatement une forme limitée de loi martiale et à suspendre temporairement la Constitution et le contrôle civil de ces élections fédérales, dans le seul but de voir l’armée superviser un nouveau vote national », selon le texte rédigé par Tom Zawistowski, qui dirige le groupe affilié à l’Ohio Tea Party.

Il cite à titre d’exemple la suspension de l’habeas corpus par le président Abraham Lincoln pendant la guerre civile.

«Un vote qui assure une élection juste dans toutes les juridictions et reflète la vraie volonté des gens. Candidats fédéraux seulement. Bulletins papier. Pas d’ordinateurs. Compté à la main avec les deux partis surveillant chaque vote. Seuls les électeurs inscrits. Une pièce d’identité avec photo pour prouver la résidence. Conduit en toute sécurité avec tout le monde portant des masques et à six pieds l’un de l’autre, comme nous l’avons fait dans l’Ohio », écrit-il.

« Ce n’est qu’alors que le candidat gagnant pourra être accepté comme légitime par une véritable majorité de Nous, le peuple, qui devons donner notre consentement pour être justement gouvernés! Malheureusement, nous sommes à un point où nous ne pouvons que faire confiance à nos militaires pour le faire parce que notre classe politique corrompue et nos tribunaux ont prouvé leur incapacité à agir équitablement et dans le respect de la loi.

L’article d’un groupe affilié au Tea Party appelle le président à demander à l’armée de mener une nouvelle élection

Trump continue de dire que les élections ont été « truquées »

Flynn, un général à la retraite qui a été expulsé à la tête de la Defense Intelligence Agency sous l’administration Obama, a ajouté son propre commentaire: «La liberté ne s’agenouille jamais sauf pour Dieu», a-t-il écrit dans un Tweet.

Pour sonner l’alarme, l’article indique que «les responsables fédéraux démocrates / socialistes complotent pour finir de vider la Constitution américaine après 100 ans d’essais».

En présentant la cause à Trump, cela fait écho aux propres attaques du président contre la Big Tech et les médias.

« Vous devez également agir, comme Lincoln l’a fait, pour faire taire la propagande unilatérale destructrice des médias conçue et avérée pour influencer le résultat des élections et mettre fin à la censure illégale de la Big Tech, pour restaurer la confiance du peuple américain dans notre processus électoral ou nous ne pouvons pas continuer en tant que nation. Ne pas le faire pourrait entraîner des violences et des destructions massives à un niveau jamais vu depuis la guerre civile. La loi martiale limitée est clairement une meilleure option que la guerre civile!

Trump lui-même a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans un transfert pacifique du pouvoir, bien qu’il ait déclaré aux journalistes lors d’une session combative du week-end qu’il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral certifiait l’élection de Joe Biden.

«Certainement je le ferai. Mais vous le savez, dit-il.

Le procureur général William Barr a déclaré mardi que le ministère de la Justice n’avait pas découvert de preuves de fraude électorale généralisée qui changerait le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

« À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent des élections », a déclaré Barr à l’AP.