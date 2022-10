Michael et Danielle ont rendez-vous – Hollywood Life

Voir la galerie





Après Michel Allio fini les choses avec Sierra Jackson la semaine dernière Baccalauréat au paradis, il ne savait pas de qui il recevrait une rose lors de la prochaine cérémonie des roses. À ce moment-là, presque toutes les femmes restantes sur la plage étaient en couple et Michael se préparait à être renvoyé chez lui. Cependant, quelques instants avant la cérémonie des roses, Danielle Malby arrivé sur la plage à l’improviste.

Michael et Danielle avaient déjà parlé via les réseaux sociaux de leur tragédie commune: il a perdu sa femme à cause d’un cancer et elle a perdu son fiancé à cause d’une surdose de drogue avant leurs apparitions respectives sur La bachelorette et Le célibataire. Cependant, les deux ne s’étaient jamais rencontrés en personne et Michael était ravi de voir son ami en ligne se présenter à Paradise. Ils ont brièvement parlé pendant le cocktail et Danielle a offert sa rose à Michael lors de la cérémonie des roses.

Le lendemain, Danielle a reçu une carte de rendez-vous et a emmené Michael au rendez-vous. Leur connexion était évidente dès le départ alors qu’ils passaient la journée sur un bateau, mais il ne fallut pas longtemps avant que Michael commence à entrer dans sa tête. “Pour sortir à nouveau avec quelqu’un, il y a ce sentiment que je dois me sentir à nouveau excité, mais il y a aussi l’élément chagrin dans ma vie”, a expliqué Michael. “Il y a juste cette chose bizarre qui se passe où je pense que je l’ai trouvé et ça fait du bien, puis je rentre dans ma tête et je repousse les gens. Sur le papier, Danielle et moi sommes parfaitement compatibles. Mais j’ai déjà été amoureux. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que c’était que la première fois que j’ai rencontré [my wife] Laura, et ce n’est pas le même sentiment que j’ai avec Danielle. Je pense que je compare peut-être la première fois que nous nous sommes rencontrés et cette étincelle et je ne sais pas si c’est juste ou non.

Pourtant, Michael est entré dans la seconde moitié du rendez-vous en sachant qu’il devait baisser sa garde et abattre ses murs avec Danielle. Ils ont eu une conversation très émouvante et intense. “J’ai perdu mon fiancé à cause d’une overdose de drogue”, a déclaré Danielle à Michael. “Il y a beaucoup de culpabilité parce que je n’ai vraiment pas vu ce qu’il faisait, mais il y a aussi de la culpabilité à propos de ma joie et de cette personne dans laquelle je suis devenu. Cela ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu tout cet événement tragique de mon passé.

Michael a ensuite expliqué à quel point la perte de sa femme avait affecté sa vie amoureuse. « J’ai peur de blesser les gens. Je ne veux pas que mon bonheur se fasse au détriment de quelqu’un d’autre », a expliqué Michael. “Je ne sais pas si vous vivez cela aussi, mais c’est comme si vous le vouliez, mais quand cela commence à se sentir réel, les gardes montent et vous commencez à chercher des raisons, pas pour que cela échoue, mais pas pour s’en approcher. avec la même manière ouverte que vous le feriez normalement avant qu’une tragédie ne frappe. Tu es plus loin [with grief] que moi… est-ce que ça reste?

Danielle a admis que ce que Michael ressentait est quelque chose qui ne disparaît jamais. “Il m’a fallu beaucoup de temps pour vraiment arrêter de briser ces schémas et réaliser à quel point j’avais subi des traumatismes et combien j’en avais encore”, a-t-elle partagé. « Il y a tellement de couches à décompresser là-bas. Comme si je l’avais trouvé. J’ai fait la RCR. J’ai appelé le 911. Il y a donc eu tellement de traumatisme autour de cette situation. C’est peut-être pour ça que je suis encore, tu sais, en train d’entrer prudemment dans ces situations. Mais je pense que pendant longtemps j’ai cherché quelqu’un alors que je n’étais pas encore celui que je voulais être.

Michael est devenu ému quand Danielle a partagé avec lui une citation de chanson qui l’a toujours frappée: “J’ai allumé un feu avec l’amour que tu as laissé.” Michael a été tellement touché par toute la conversation et a dit à Danielle que c’était le “meilleur premier rendez-vous” qu’il ait jamais eu. Ils terminèrent l’après-midi par un baiser. “J’ai commencé aujourd’hui en sachant à quel point c’était important, sans essayer de mettre trop de pression excessive dessus”, a déclaré Michael. “J’ai bon espoir et il y a tellement plus à couvrir, mais aujourd’hui a été le plus beau jour. C’est peut-être le dernier premier rendez-vous de ma vie.