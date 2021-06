Un professeur de l’UNIVERSITÉ affirme avoir reçu des menaces de mort après avoir qualifié les partisans de Donald Trump d' »asticots » en direct à l’antenne.

Michael Eric Dyson a été contraint de s’excuser après que sa remarque ait provoqué une explosion de colère alors qu’il s’en prenait également aux « hommes blancs médiocres, à la bouche farineuse et aux flocons de neige » sur MSNBC.

L’universitaire de 62 ans a pris le coup choquant des fans de MAGA lorsqu’il est apparu sur la chaîne mercredi – mais prétend que c’était en fait un lapsus.

« En parlant des asticots – je suis désolé, le MAGA », a déclaré le professeur Vanderbilt en réponse à une question sur l’opposition républicaine à la théorie critique de la race.

Il a ajouté : « Nous avons fait les frais de notre déloyauté envers cette nation.

« Et nous sommes restés là à voir des hommes blancs médiocres aux flocons de neige à la bouche farineuse qui sont incapables de prendre la critique, qui sont prêts à distribuer des répudiations infâmes de l’humanité de l’autre, et pourtant ils nous appellent des flocons de neige et ce sont les plus gros flocons de neige pour frapper la Terre. »

Apparaissant à nouveau vendredi pour discuter de la condamnation de Derek Chauvin, Dyson a pris un moment pour s’excuser d’avoir qualifié les partisans de l’ex-président de « asticots », affirmant qu’il avait été mal compris.

« Permettez-moi de m’excuser pour ce programme », a-t-il déclaré.

« J’essayais d’être mignon et intelligent quand je parlais de MAGA, donc ‘MAGAts’, pas ‘asticots’.

« Je ne m’attendais pas à ce que les frères et sœurs blancs l’entendent comme ça, alors je m’excuse profondément et profondément pour cela.

« Mais j’ai été frappé par une vague de menaces de mort et j’ai été appelé le mot N par rage blanche pour une erreur que j’ai commise, pour laquelle je suis prêt à m’excuser certainement.

« Et ce à quoi les Noirs sont souvent confrontés, c’est le fait qu’il faut nous dire que l’émotion ne jugera pas – ne conduira pas à notre offre de justice, et pourtant tant d’émotion est dirigée contre nous, tant de rage blanche est dirigé contre nous. »

Cela survient après que Trump a fustigé l’armée « réveillée » lors de son rassemblement dans l’Ohio samedi soir, qui, selon lui, est trop concentré sur l’enseignement de la théorie critique de la race aux recrues.

Il a accusé les généraux d’être plus préoccupés par les politiques « éveillées » « qu’ils ne sont leurs ennemis ».

« L’armée sera incapable de se battre ou de prendre des ordres », a déclaré Trump alors que des milliers de personnes dans la foule applaudissaient.

« Les hauts gradés militaires sont devenus des dirigeants faibles et inefficaces et nos ennemis nous regardent et se moquent de nous. »

L’ancien président s’exprimait au Lorain County Fairgrounds à Wellington, Ohio, pour son premier rassemblement depuis qu’il a quitté ses fonctions.