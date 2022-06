Michael Edwards: Chelsea va approcher l’ancien directeur sportif de Liverpool | Nouvelles du football

Chelsea devrait engager Michael Edwards pour son poste vacant de directeur sportif avec le propriétaire Todd Boehly faisant précédemment référence à Liverpool comme un « grand modèle » de réussite.

L’homme qui a aidé à remodeler le recrutement des Merseysiders et a construit l’équipe de classe mondiale de Jürgen Klopp avec des transferts intelligents et analytiques, a quitté Anfield cet été après 11 ans.

Une source proche d’Edwards a déclaré à Sky Sports News que depuis que la décision de partir de 42 ans a été rendue publique en novembre dernier, il a été approché par les équipes européennes puissantes – le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en particulier – ainsi que par des fonds spéculatifs. et des milliardaires voulant acheter des clubs et le faire diriger.

Avec le départ de Marina Granovskaia à Chelsea, Edwards a intérêt à devenir leur chef des transferts, d’autant plus que Boehly est un admirateur de sa refonte à Liverpool, qui s’est étendue à faire du club d’Anfield des leaders en analyse et à orchestrer le déménagement vers un centre de formation de 50 millions de livres sterling.

Lors d’un événement de capital-investissement et de capital-risque, l’homme d’affaires américain a déclaré: « Si vous regardez les modèles qui ont beaucoup de succès, Liverpool est un excellent modèle. Ils génèrent quelques centaines de millions de revenus de plus que Chelsea et ils génèrent des bénéfices. »

Le consortium dirigé par Boehly et Clearlake Capital est déterminé à être plus mesuré pour ouvrir la voie à suivre.

Edwards a mis en place les structures durables qui ont restauré Liverpool en tant que force nationale et européenne, y compris l’embauche de Klopp, qui se poursuivra en son absence.

Il a insisté sur le fait de faire une pause et de passer du temps avec sa famille. Sky Sports News comprend qu’il faudrait quelque chose pour « faire sauter les portes sanglantes » pour même l’amener à une réunion en ce moment, sans parler d’envisager un nouvel emploi dans le football.

Chelsea, tout en étant à la recherche d’un directeur sportif, n’a pas encore officialisé la portée du rôle pour un recrutement et une reconstruction technique en raison du temps de transition limité dont disposent les nouveaux propriétaires.

Granovskaia sera toujours sur place pour assister Boehly et le manager Thomas Tuchel sur le marché des transferts, Petr Cech étant également impliqué.

Des rapports suggèrent que Manchester United veut poursuivre Edwards, mais leur configuration actuelle l’empêche. John Murtough est déjà directeur du football et Andy O’Boyle est son adjoint.

Un cadre supérieur a été stupéfait que United n’ait pas tout mis en œuvre pour construire sa restructuration autour d’Edwards, qui a transformé ses rivaux et dispose des outils exacts qui manquaient au club pour améliorer l’équipe et les installations.

Edwards a repoussé une approche de Newcastle pour devenir leur directeur sportif l’année dernière.

