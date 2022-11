Michael Douglas montre une métamorphose des cheveux roux, avec Catherine Zeta-Jones – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Meilleure image / BACKGRID

Michel Douglas est rousse maintenant ! L’acteur, 78 ans, a été aperçu avec sa nouvelle coiffure alors qu’il quittait un restaurant, où il déjeunait avec sa femme Catherine Zeta Jones à Paris le mardi 1er novembre. Les cheveux de Michael étaient beaucoup plus longs qu’ils ne l’étaient, et il semble qu’il les ait teints d’une légère nuance de rouge (peut-être pour un nouveau projet de film). Il avait fait ses débuts avec le look quelques jours plus tôt dans une vidéo sur son Instagram.

Outre les nouveaux cheveux, Michael arborait un pull gris sur une chemise à col blanc. Il a porté une paire de pantalons blanc cassé et des chaussures noires confortables. La L’homme fourmi L’acteur avait également une paire de lunettes de soleil sur la tête. Il n’est pas clair si la nouvelle coiffure était pour un nouveau film ou une nouvelle émission de télévision sur laquelle il travaille. L’acteur devrait apparaître dans le prochain Ant-Man et la guêpe : Quantumania, qui est en post-production, et un nouveau film avec Apple, où il jouera Ben Franklin, selon IMDb.

Catherine, 53 ans, était très discrète dans sa tenue. Elle portait un blazer noir et une casquette assortie, ainsi que des lunettes de soleil, alors qu’elle sortait du restaurant. Alors que sa tenue était principalement noire, elle a accessoirisé avec une écharpe rose vif autour du cou.

Les cheveux roux de Michael ont été montrés pour la première fois dans une vidéo qui semblait avoir été prise sur un toit de Paris, où il souhaitait à ses abonnés de passer un excellent week-end. Les cheveux longs ont été vus sous une casquette de baseball, alors qu’il portait une paire de lunettes de soleil. “Passe un bon moment! Gros bisous!” dit-il dans la vidéo.

Outre leur déjeuner à Paris, Michael et Catherine ont profité d’un voyage en Italie en septembre pour fêter leurs anniversaires, qui tombent tous deux le 25 septembre. Chicago L’actrice a posté une vidéo d’eux deux en Sardaigne se souhaitant un joyeux anniversaire pour célébrer cette journée spéciale. Le couple est également sur le point de célébrer son 22e anniversaire de mariage le 18 novembre. Lorsque le couple a fêté ses 21 ans, Michael a publié un bel hommage à sa femme. “Joyeux anniversaire ma chérie Catherine !” il a écrit. “Je t’aime tellement. #21 ans.”