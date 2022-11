Michael Douglas et Catherine Zeta Jones célèbrent leur 22e anniversaire de mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Toujours frappé! Michel Douglas78 ans, ne tarit pas d’éloges sur sa femme depuis plus de deux décennies, Catherine Zeta Jones53 ans, sur une douce photo Instagram partagée le vendredi 18 novembre 2022.

La Instinct primaire L’acteur s’est souvenu de leur début avec un retour au jour de leur mariage en 2000. “Joyeux anniversaire à ma chérie Catherine!” il a écrit. “Je t’aime tellement” et en ajoutant la balise “#22ans”.

Sur la photo, le couple rayonnait alors qu’il était assis à son dîner de mariage. Des fleurs rouges et dorées décoraient le paysage de table alors qu’ils rejetaient la tête en arrière et riaient.

CZJ était radieuse dans un blanc sans manches Christian Lacroix robe avec perles complexes. Elle portait ses tresses sombres avec un bandeau de bijoux gardant son long voile en place. Ajoutant un autre élément fastueux, le Chicago l’actrice a encadré son visage avec de minuscules boucles d’oreilles encadrant son visage.

Outre elle, Michael a fait des noces une affaire de cravate blanche, berçant une chemise impeccable avec un nœud papillon assorti et une veste noire classique. Une autre photo ci-dessous montre le duo partageant un baiser tout en portant un toast au champagne.

Alors que Michael et Catherine forment un couple indéniable, leur relation a connu des hauts et des bas. Le duo, qui partage le même 25e anniversaire mais à 25 ans d’écart, s’est rencontré au Festival du film américain de Deauville en France en août 1998, après avoir été présenté par Danny De Vito. Ils se sont fiancés le soir du Nouvel An 1999 et se sont mariés en novembre suivant à l’hôtel Plaza de New York en 2000.

Le couple a brièvement vécu séparément en 2013 alors qu’il faisait face au stress du diagnostic de cancer de la langue de Michael. Ils se sont cependant réconciliés l’année suivante. Catherine et Michael ont un fils nommé Dylan Michel (né en août 2000) et une fille dont le nom est Carys Zeta (né en avril 2003.)

Catherine a expliqué comment ils ont fait fonctionner leur romance de plus de 25 ans en 2021 avec Magazine WSJ, en disant: “Tout d’abord, nous nous amusons beaucoup ensemble. Mon mari a 25 ans de plus que moi; ce n’est pas un secret. Dans toute relation, ce ne serait pas normal s’il n’y avait pas de hauts et de bas.

Mais elle a poursuivi: «La constante est l’amour et le respect. Nous n’avons jamais perdu notre sens de l’humour et nous apprécions la compagnie de l’autre.