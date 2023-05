Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones au Grand Prix de Monaco – Hollywood Life

Voir la galerie







Catherine Zeta Jones53, et Michel Douglas, 78 ans, ont été vus main dans la main à Monaco ! Le couple de longue date, marié depuis près de 23 ans, était tout sourire en admirant la scène et les vues de l’après-midi du vendredi 26 mai. À un moment donné, le duo s’est arrêté pour se blottir pour des photos avant de continuer à faire leur chemin à travers la région de Monte Carlo, où le Grand Prix a lieu chaque année.

Catherine a opté pour une chemise à rayures classique et un pantalon blanc, qu’elle a rehaussé d’une ceinture en chaîne dorée de Chanel. Elle portait également un sac à main noir et blanc du créateur français, en plus d’une paire de lunettes de soleil noires, de créoles argentées et d’un chapeau neutre pour rester à l’abri du soleil. Pendant ce temps, Michael a opté pour un pantalon blanc assorti et un t-shirt blanc, ainsi qu’une paire de lunettes de soleil et une casquette de baseball verte de l’équipe de Formule 1. Les deux lauréats des Oscars ont été vus portant des photos d’identité pour l’événement de haut niveau autour du cou, y compris celles qui disaient « 2023 VIP ».

Le couple a été plus solide que jamais ces dernières années, malgré leur brève séparation en 2013 – qui, selon Catherine, les a finalement rapprochés. « Il est impossible qu’il n’y ait pas de hauts et de bas si vous vivez avec la même personne et que vous vous réveillez avec elle tous les jours », a-t-elle déclaré au Télégraphe de retour en novembre 2022. «Je me réveille avec Mike depuis près de 25 ans. J’adore être mariée mais c’est une chose folle quand on y pense vraiment. ‘Veux-tu m’épouser? Bien sûr ! », a-t-elle poursuivi, comparant la décision à dépenser de l’argent pour un sac à main de créateur dont on peut s’ennuyer.

« Mais ensuite, vous pensez au sac à main Chanel pour lequel vous avez dépensé une fortune, et en fait, je ne l’aime plus vraiment – je vais le mettre en vente », a-t-elle expliqué. Notamment, le couple s’est marié en 2000 et a ensuite accueilli deux beaux enfants : fils Dylan22 ans et sa fille Carys Zeta20. Au moment de leur mariage, Catherine et Michael se sont fait critiquer pour leur écart d’âge de 25 ans.

«Nous sommes juste très bons les uns avec les autres, nous nous respectons et je n’ai jamais vraiment l’impression qu’il a 25 ans de plus que moi. Je me souviens que des gens disaient : « Quand tu auras 50 ans, il en aura 75 ». Eh bien, ce ne sont que des maths », a-t-elle également raisonné. « Nous nous promènerons ensemble sur un terrain de golf pendant quatre heures d’affilée. Nous avons beaucoup de similitudes sérieuses aussi. Nous sommes nés le même jour, à 25 ans d’écart », a-t-elle également déclaré.

