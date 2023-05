Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones arrivent à Cannes avec leur fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Carys Zeta Douglas est arrivée au 76ème Festival de Cannes le mardi 16 mai avec ses célèbres parents, Michel Douglas et Catherine Zeta Jones. La musicienne en herbe de 20 ans était élégante dans une robe en dentelle blanche transparente avec des découpes sur les côtés de son torse. La robe comportait un décolleté plongeant et une superposition florale sur le corsage, ajoutant un élément de fantaisie. Carys a coiffé ses cheveux bruns en un simple chignon avec une partie médiane et accessoirisé avec des boucles d’oreilles en diamant pendantes et un bracelet, ainsi qu’une bague florale.

Elle a également été photographiée sur le tapis rouge avec ses fiers parents. Catherine, 53 ans, respirait le glamour dans une robe rouge et violette avec un décolleté très bas. La robe comportait une cape transparente à une manche. Michael, 78 ans, était beau dans un smoking noir classique avec un nœud papillon. La famille se tenait ensemble sur les marches du Jeanne du Barry première.

C’est la deuxième sortie en famille que le trio fait la semaine dernière. Carys, Catherine et Michael ont été photographiés arrivant au grand mariage entre l’héritière de la F1 Chloé Balade et snowboardeur olympique australien Scotty James le samedi 13 mai à Venise, en Italie. Carys était magnifique dans un vert olive Alberta Ferretti robe en mousseline de soie ornée de broderies de feuilles sur ses épaules, son décolleté et son corsage. Elle portait ses cheveux bouclés et baissés et associait la robe à des talons dorés à lanières.

Son père oscarisé a enfilé une tenue de style preppy composée d’un pantalon blanc et d’un pull à col en V violet foncé superposé à une chemise à col bleu clair. L’actrice oscarisée semblait prête pour l’été dans une robe couleur mandarine Michel Costello combinaison qui comportait des manches cloche.

En plus d’être repérée lors d’événements de premier plan avec ses parents, Carys a fait des vagues avec ses incroyables prouesses vocales et sa passion pour la musique. Le mois dernier, elle a comprimé les abonnés après avoir partagé son interprétation de « Shallow » du film Une star est néequ’elle a joué lors d’un petit événement en Islande avec un groupe appelé Les Honkytonks. Regardez la vidéo ici. Sa mère l’a soutenue dans la section des commentaires de son message, en écrivant : « Carys !!!!! Incroyable! J’aurais aimé être là. Je t’aime. Amusez-vous bien bébé. Le groupe a répondu à Catherine et a déclaré que Carys était « l’un des meilleurs » chanteurs invités avec qui ils aient jamais joué. Vas-y meuf!

