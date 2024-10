Michael Diamond met en lumière le monde des affaires de Shore

Il est facile de concevoir le monde des affaires en noir et blanc – ou en noir et rouge, selon le cas.

Mais le journaliste Michael Diamond nous aide à voir que c’est bien plus.

Au fond, il s’agit de personnes. Les gens dont le dynamisme et l’ingéniosité font vivre l’économie. Les gens qui ont du mal à payer leurs factures. Les besoins et les désirs d’une société et la façon dont les gens construisent leur vie ou leur héritage autour d’eux. Les familles qui ont consacré leur vie à faire fonctionner un magasin ou un restaurant vieux de plusieurs générations. Les progrès et les installations médicales qui maintiennent littéralement les gens en vie et en bonne santé.

Michael Diamond est journaliste économique pour Asbury Park Press.

Il raconte ces histoires sur la Côte depuis plus de deux décennies, et sa compréhension et sa vision du moteur qui anime la région sont essentielles à la compréhension de nos voisins et de notre communauté.

Parlez-nous de votre parcours. D’où venez-vous? Comment et pourquoi vous êtes-vous lancé dans le journalisme ? Comment êtes-vous arrivé à Asbury Park Press ?

J’ai grandi à Denver, au Colorado, et je lis chaque matin le Denver Post et le Rocky Mountain News, principalement des sports et des bandes dessinées. Après avoir été exclu de mon équipe de baseball de première année au lycée, j’avais besoin de trouver une nouvelle activité, alors j’ai commencé à écrire pour le journal de l’école. Je suis finalement allé au Dickinson College, une école d’arts libéraux à Carlisle, en Pennsylvanie, et j’y suis devenu rédacteur en chef du journal de l’école. Je suis tombé amoureux du journalisme. Je suis curieux de connaître les histoires des gens et de savoir pourquoi le monde fonctionne comme il le fait. J’aime le défi de regarder un écran vide et d’écrire une histoire dans les délais. Et je suis super timide, donc ça m’a donné une excuse pour parler à des inconnus. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai travaillé dans un petit journal à l’extérieur de Pittsburgh, puis pendant cinq ans dans un journal du sud de la Californie. Lorsque j’ai vu une ouverture pour un poste de journaliste économique à Asbury Park en 1999, j’ai postulé et j’ai été embauché.Y a-t-il une histoire dans votre carrière qui se démarque vraiment ? Qu’est-ce que c’était et pourquoi ?

Bon sang, je suis ici depuis 25 ans et j’ai écrit des milliers d’histoires. J’ai couvert la bulle technologique des années 90, la Grande Récession, la super tempête Sandy et une pandémie. Un couple se démarque.

Un an après le 11 septembre, je me suis rendu à Middletown, qui a perdu des dizaines d’habitants dans les attentats terroristes, pour voir comment la communauté se remettait. J’ai croisé Tom Redmond devant une église ce jour-là et il m’a dit : « Je suis vraiment content d’être en vie. Je sens juste le soleil ici, mes pieds sur terre et la main de ma petite-fille. »

Vingt ans plus tard, j’ai visité des hôpitaux pour interviewer des travailleurs qui étaient en première ligne de la pire pandémie que le monde ait connue depuis un siècle. Ils n’avaient pas assez de matériel. Ils ne savaient pas comment soigner la maladie. Ils tombaient eux-mêmes malades. C’était une période effrayante.

