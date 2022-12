Michael Conforto et les Giants auraient accepté un contrat de 36 millions de dollars sur deux ans

Les Giants de San Francisco ont effectivement échangé les Mets de New York une superstar contre une ancienne star.

Quelques jours après s’être séparés de Carlos Correa, les Giants ont conclu un accord avec le voltigeur Michael Conforto sur un contrat de 36 millions de dollars sur deux ans, ont rapporté plusieurs médias vendredi matin. Le pacte comprend un opt-out après la première année.

San Francisco a besoin que 2023 soit une excellente année pour Conforto, qui a raté toute l’année 2022 alors qu’il se remettait d’une opération à l’épaule au bras lanceur. Le cogneur gaucher avait connu des difficultés en 2021 après quatre saisons exceptionnelles avec les Mets. De 2017 à 2020, Conforto a récolté 97 circuits avec un .864 OPS et 134 OPS + et a remporté une sélection All-Star.

Le joueur de 29 ans était la dernière batte de premier plan sur le marché libre, rendant son union avec les Giants encore plus grande pour le club. Mardi, ils ont reporté la conférence de presse d’introduction de Correa après avoir eu des inquiétudes concernant son physique. Après avoir choisi de ne pas se réengager avec son agent, Scott Boras, qui représente également Conforto, Correa a signé un nouveau contrat avec les Mets.

Avec Conforto, les Giants ont rempli leur champ extérieur partant. Ils ont signé Mitch Haniger plus tôt en agence libre, ont re-signé Joc Pederson et ont toujours Mike astrzemski. Conforto a occupé les trois postes à différents moments, mais a principalement joué sur le terrain droit depuis 2019.

Les Giants n’ont pas fini vendredi, enfermant le releveur Taylor Rogers sur un contrat de trois ans pour 33 millions de dollars, selon Ken Rosenthal de FOX Sports. Rogers, le frère jumeau du releveur de San Francisco Tyler Rogers, était un All-Star en 2021 avec les Twins. Le gaucher a été l’un des meilleurs hommes de configuration du jeu depuis son entrée dans les majors en 2016, mais s’est battu alors que les Padres se rapprochaient l’année dernière. Il a terminé la campagne 2022 avec les Brewers, générant une MPM de 4,76 entre les deux clubs.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore