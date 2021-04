Michael Cohen qualifie Rudy Giuliani d’«  idiot  » et affirme que son ex-copain «  abandonnerait Trump en un clin d’œil  » après le raid du FBI

MICHAEL Cohen a qualifié Rudy Giuliani d ‘«idiot» et prétend qu’il «abandonnerait Trump en un clin d’œil» après que les autorités fédérales ont fait une descente mercredi à son domicile à New York.

Dans une interview avec CNN jeudi, l’ancien fixateur de Trump a déclaré que Giuliani n’avait « aucune relation » avec l’ancien président et était « louche depuis longtemps ».

Cohen, qui a lui-même fait l’objet d’un raid fédéral et a ensuite été reconnu coupable de violations du financement de la campagne alors qu’il travaillait pour Trump, a déclaré avoir averti Giuliani qu’il serait « le prochain à être jeté sous le bus ».

« Ce que je lui ai dit, c’est que Donald Trump ne se soucie de personne ou de quoi que ce soit. Qu’il sera le prochain à être jeté sous le bus, et c’est exactement ce qui va se passer », a déclaré Cohen.

Il s’est ensuite adressé directement à l’ancien maire de New York, en lui disant: «Je vous l’ai dit».

Tout en refusant de donner plus de détails, Cohen a déclaré que Giuliani avait été « impliqué dans des choses très, très louches » en tant qu’avocat de Trump, citant « des relations avec des pays étrangers ».

« Nous n’avons aucune idée de l’ampleur de cette enquête qui se révélera finalement parce que Rudy est un idiot. Et c’est le problème », a déclaré Cohen.

« Rudy boit trop. Rudy se comporte d’une manière tellement erratique, ça, qui sait ce qu’il y a sur ces téléphones ou ce qu’il y a sur ses ordinateurs? »

Cohen a également déclaré qu’il s’attendait à ce que Giuliani se retourne contre Trump en un «battement de cœur» si les enquêteurs étaient prêts à conclure un accord.

Cohen a été condamné à trois ans de prison en décembre 2018, après avoir plaidé coupable à huit chefs d’accusation fédéraux d’évasion fiscale et de violations du financement de la campagne alors qu’il travaillait comme réparateur personnel de Trump.

Moins d’un an après sa condamnation, Cohen a été libéré de l’établissement correctionnel d’Otisville au milieu de la pandémie de coronavirus pour des raisons humanitaires.

Cohen a déclaré mercredi à CNN qu’il n’y avait « jamais » vraiment eu de relations entre Trump et Giuliani à huis clos.

«Il ne veut certainement pas suivre mon chemin jusqu’à une peine de 36 mois pour quelque chose d’aussi inoffensif qu’un paiement silencieux.

« Il est ironique que les tactiques qu’il [Rudy] créé pour ce bureau [SDNY] vont maintenant être employés contre lui. «

Lorsqu’il a insisté sur ses remarques sur le prétendu comportement «louche» de Rudy, Cohen a déclaré: «Toutes les relations qu’il avait avec des pays étrangers alors qu’il courait dans le monde entier en disant aux gens que je suis le bras droit de Donald Trump.

« Que si vous avez besoin de quelque chose, je suis le gars qui pourra vous le fournir. »

Plus tôt jeudi, Trump a critiqué le raid du FBI dans l’appartement de Giuliani, le qualifiant de « très injuste » et qualifiant son ancien avocat de « grand patriote ».

« Je ne sais pas ce qu’ils recherchent ou ce qu’ils font », a déclaré Trump sur Fox ce matin.

«Ils disent que cela avait à voir avec le dépôt de divers documents et des dossiers de lobbying. Eh bien, Hunter [Biden] déposer? A fait [President] Fichier Biden? Parce qu’ils ont beaucoup travaillé avec d’autres pays. «

S’adressant aux remarques de l’ancien président, Cohen a déclaré qu’il « savait » que Trump aurait « peur » après le raid, affirmant: « Il avait peur même quand ils ont fait une descente chez moi et dans mon cabinet ».

« Qu’est-ce que ça va faire pour m’affecter », c’est tout ce qu’il pense en ce moment. « Qu’est-ce que le stupide Rudy a fait? Qu’est-ce que le stupide Rudy a écrit? Quel genre de choses stupides était Rudy jusqu’à maintenant qui va m’impliquer ? ‘. «

Cohen a ensuite déclaré qu’il ne croyait pas que Trump se présenterait à nouveau aux élections, affirmant: « Tout est une ruse. »

Giuliani fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale sur ses liens avec l’Ukraine.

Bien que la portée complète de l’enquête ne soit pas claire, l’enquête porterait sur des allégations qu’il aurait exercées au nom de responsables étrangers dans le cadre d’une campagne visant à obliger l’Ukraine à déterrer la tête du président démocrate de l’époque, Joe Biden.

Le raid de mercredi sur son appartement a peut-être été stimulé par un message vocal dans lequel il a laissé entendre qu’il avait un téléphone à brûleur, selon les rapports.

Giuliani a dit à l’avocat d’un associé en affaires de l’appeler sur un « bientôt se débarrasser du numéro », selon des documents juridiques.

Des agents fédéraux enquêtant sur l’opération de creusement de terre en Ukraine auraient demandé des mandats depuis des mois pour examiner l’activité téléphonique de Giuliani.

Hier, ils ont saisi du matériel électronique dans son appartement de New York et ont également fouillé le domicile de sa collègue avocate Victoria Toensing.

Un rapport paru dans Newsweek a suggéré qu’un message vocal de novembre 2019 pourrait avoir une incidence sur les recherches.

Les transcriptions rendues publiques en décembre révèlent un message laissé à Joseph Bundy, avocat du présumé creuseur de terre Hunter Biden, Lev Parnas.

Selon des documents judiciaires, l’ancien maire de New York a déclaré dans la messagerie vocale: « Salut Joe, c’est Rudy Giuliani.

«J’appelle, euh, pour voir si nous pouvons parler de ou avec Lev.

«J’ai mon avocat avec moi, mais vous pouvez me rappeler au [REDACTED]. C’est [REDACTED].

«C’est le prochain à se débarrasser du nombre.»

Bundy, qui a déposé la transcription avec une requête au tribunal au nom de son client, a déclaré à Newsweek: « Je peux confirmer la véracité des déclarations que j’ai faites dans cette requête en réplique. »

Il a refusé de commenter davantage les questions liées à Giuliani.

Dans un communiqué, l’avocat de Giuliani a déclaré que le FBI «avait fermement refusé» de prendre les disques durs lorsqu’il «les avait proposés à plusieurs reprises».

« Gardez à l’esprit que les agents ne pouvaient pas lire les disques durs physiques sans les brancher, mais ils ont pris la parole de M. Giuliani selon laquelle les disques durs étaient des copies du disque dur de Hunter Biden et ne contenaient rien concernant M. Giuliani, » le déclaration a dit.

«Leur confiance dans la crédibilité de M. Giuliani vous dit tout ce que vous devez savoir sur cette affaire.»

Son avocat, Bob Costello, a encore critiqué le «double standard de l’application de la loi».

« Un pour les démocrates de haut niveau dont les crimes flagrants sont ignorés, tels que Hilary Clinton, Hunter Biden, Joe Biden, et les républicains qui sont d’éminents partisans et défenseurs du président Trump qui, sont soumis à de fausses accusations et procédures utilisées dans le passé, si du tout, dans les affaires impliquant des terroristes et des criminels organisés », a-t-il fustigé.

Le fils de Rudy Giuliani, Andrew, a qualifié le raid de « dégoûtant » et « absolument absurde » alors qu’il parlait devant l’appartement mercredi après-midi.

« C’est la politisation continue du ministère de la Justice, comme nous l’avons vu », a déclaré Andrew.

« Et cela doit cesser. Si cela peut arriver à l’avocat de l’ancien président, cela peut arriver à n’importe quel Américain. Assez, c’est assez. »