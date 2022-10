Michael Cohen dit qu’il a cru naïvement qu’il était le “prédateur suprême” de Trump et qu’il ne serait pas trahi

Michael Cohen (à gauche) s’est dit choqué par la facilité avec laquelle il avait été trahi par le président de l’époque, Donald Trump.

Michael Cohen, ancien avocat et réparateur de l’ancien président Donald Trump, s’est dit choqué par la facilité “étonnante” avec laquelle Trump l’a trahi.

Dans son nouveau livre, “Revenge”, Cohen a décrit comment il a passé 10 ans à être “à la hauteur de ses yeux dans le culte de Donald J. Trump”.

“J’ai aidé à le faire élire président. J’étais son prédateur suprême, son ‘réparateur’ – d’abord en tant que vice-président exécutif de la Trump Organization et conseiller spécial de Donald J. Trump, puis en tant qu’avocat personnel du président des États-Unis”, a-t-il écrit.

Cohen a décrit comment Trump avait “foutu les gens” et les avait manipulés – et a admis qu’il avait “aidé” Trump à le faire.

« Mais, dans ma naïveté, je n’ai jamais pensé que cela m’arriverait. Pourquoi ai-je pensé cela ? a écrit.

Malgré tout ce qu’il a dit avoir fait pour Trump, Cohen a écrit qu’il était choqué par la facilité avec laquelle il a été trahi. Il a décrit dans son livre comment Trump avait initialement dit à Cohen “de ne pas s’inquiéter” de tout problème juridique, mais avait ensuite tenté de l’abandonner.

“J’étais un confident de confiance et j’avais gagné cette confiance avec loyauté, donc je pensais qu’il n’y avait aucun moyen qu’il me trahisse”, a écrit Cohen. “Mais il le ferait bientôt, et avec une aisance surprenante – et je l’avais vu faire des choses très surprenantes et merdiques au cours de la décennie précédente.”

En 2018, Cohen a plaidé coupable aux crimes, y compris l’évasion fiscale, les violations du financement des campagnes et la fraude bancaire. Il était condamné à trois ans de prison en décembre de la même année et a été radié du barreau en février 2019 par le Cour suprême de New York.

Les violations du financement de la campagne étaient liées au fait que Cohen avait aidé à organiser chut des paiements en espèces à l’actrice porno Stormy Daniels. Les paiements devaient l’empêcher de divulguer des informations sur une relation sexuelle que l’actrice a eue avec Trump – une affaire que l’ancien président a démentie.

Lors de son inscription de plaidoyer, Cohen a dit il a fait la campagne illégale et les contributions des entreprises “sous la direction d’un candidat à un poste fédéral” et dans le “but d’influencer les élections”. Bien qu’il n’ait pas identifié Trump par son nom, le plainte pénale à ce sujet a déclaré que la personne en question est devenue présidente des États-Unis en janvier 2017. Trump était pas inculpé pour les crimes liés à l’affaire.

Dans son livre, Cohen a également raconté comment il passait 12 heures presque tous les jours “à s’occuper de la merde de Donald”.

“Ce fut une décennie remplie de beaucoup de travail, car Donald Trump a besoin de beaucoup de travail”, a écrit Cohen, ajoutant que la “plus grande partie” de son travail consistait à “couvrir son gros cul”.

Un porte-parole du bureau de presse post-présidentiel de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.