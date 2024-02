Michael Cohen dit que Trump “ne pouvait pas supporter” Lara, sa belle-fille

Lara Trump est peut-être le choix de son beau-père pour le prochain coprésident du Comité national républicain, mais selon l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, ce n’est qu’après ses flatteries publiques envers l’ancien président qu’il a commencé à se réchauffer. jusqu’à la femme de son deuxième fils Eric.

Chez Meidas Touch Battement politique podcast mardi, Cohen a affirmé que Lara Trump n’avait initialement pas été bien accueillie par sa future belle-famille.

«Donald ne l’aimait même pas pendant de très nombreuses années. Il ne voulait même pas qu’Eric l’épouse », a déclaré Cohen.

Les deux se sont mariés en novembre 2014 à Mar-a-Lago.

“Il avait trouvé quelqu’un d’autre qui travaillait à la Trump Organization et qu’il voulait qu’Eric épouse”, a expliqué Cohen.

Avant son mariage dans la famille Trump, Lara Trump travaillé à l’émission de télévision Édition intérieure. Durant la présidence de son beau-père, elle travaillé comme un consultant senior pour le fournisseur numérique de sa campagne 2020.

Cohen a également affirmé que les deux frères et sœurs d’Eric Trump, ainsi que leur père, se moquaient de son apparence.

«Non seulement Donald s’est moqué de son apparence, mais bien sûr Don et Ivanka l’ont fait aussi. Ils se moquaient tous de son apparence. Ils ne l’aimaient tout simplement pas du tout”, a déclaré l’ancien bras droit de l’ex-président.

Selon Cohen, son ancien patron lui a expliqué lors d’une collecte de fonds à Washington, DC, comment la dynamique avait changé. Cohen n’a pas précisé quand la conversation a eu lieu.

« Il poursuit en disant qu’il regarde la télévision et qu’il voit cette fille, cette blonde, parler de lui à la télévision, et cela a attiré son attention. Et il a dit : ‘Woah, woah, ce sont de belles choses.’ Ce sont… des choses vraiment incroyables et belles. »», se souvient Cohen. « Il s’est rendu compte : ‘Oh mon Dieu, c’est ma belle-fille. C’est Lara Trump.’

“Et à partir de ce moment-là, comme il l’appelait, c’était une ‘fête de l’amour'”, a poursuivi Cohen. « Il ne pouvait pas la supporter jusqu’à ce qu’elle commence à lui embrasser le cul. Et bien, que fais-tu quand quelqu’un te lèche le cul ? Faites-en le coprésident du RNC.

Dans un communiqué de presse lundi, Donald Trump a présenté l’épouse de son fils comme « une communicatrice extrêmement talentueuse » et « dévouée à tout ce que MAGA représente ».

Cohen n’a pas du tout été convaincu par cette approbation, la qualifiant de « folle » et suggérant que Lara Trump sera « sur ses skis » dans ce rôle.

“Elle est installée là uniquement pour faire ce que Donald veut avec tout l’argent qui va être collecté”, a déclaré Cohen.

De même, Lara Trump elle-même dit plus tard Mardi soir sur Newsmax, « chaque centime » récolté par le groupe « ira au n°1 et à la seule tâche du RNC » : élire le président de Donald Trump.