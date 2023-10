Michael Chiarello, célèbre chef et star de Food Network, décède à 61 ans – National

Michael Chiarello, le célèbre chef qui a inspiré une génération de cuisiniers amateurs passionnés par sa passion pour la nourriture et le divertissement, est décédé. Il avait 61 ans.

La société de Chiarello, Gruppo Chiarello, a annoncé samedi le décès de la star de Food Network. Chiarello est décédé au centre médical Queen of the Valley à Napa, en Californie, où il était soigné pour une réaction allergique aiguë ayant entraîné un choc anaphylactique. On ne sait pas si l’allergie était d’origine alimentaire.

Le chef serait décédé alors qu’il était entouré de ses amis et de sa famille, qui réclament désormais le respect de l’intimité pendant « cette période immensément triste et difficile ».

« Nous pleurons profondément la perte de notre bien-aimé patriarche Michael », a écrit la famille de Chiarello dans un communiqué. « Son génie culinaire, sa créativité sans limites et son engagement inébranlable envers sa famille étaient au cœur de son être. Il rassemblait les gens dans la joie des repas partagés, favorisant des souvenirs impérissables autour de la table.

La déclaration poursuit : « Alors que nous traversons cette profonde perte, nous chérissons les moments que nous avons chéris avec lui, à la fois dans ses cuisines et dans nos cœurs. Son héritage vivra à jamais grâce à l’amour qu’il a mis dans chaque plat et à la passion qu’il a inculquée en chacun de nous pour savourer les saveurs de la vie.

Chiarello, originaire de Californie, a contribué à lancer la programmation de Food Network avec l’émission télévisée primée aux Emmy Awards. Divertissement facile avec Michael Chiarello. La production a débuté en 2003 et a duré 10 ans, continuant à captiver l’attention de millions de personnes inspirées par les dîners décontractés et faciles à planifier de Chiarello.

Le célèbre chef a également animé plusieurs autres émissions de cuisine, notamment NapaStyle sur le réseau Fine Living. Il a souvent été présenté en tant que chef invité dans un certain nombre d’émissions-débats syndiquées de haut niveau, comme Le spectacle d’aujourd’hui et La vue.

Chiarello est également apparu sur plusieurs Excellent chef spectacles franchisés.

Chiarello a ouvert de nombreux restaurants tout au long de sa vie, dont le très apprécié Tra Vigne dans la Napa Valley. Le légendaire Tra Vigne, le premier restaurant de Chiarello, a fermé ses portes en 2015 après près de 30 ans d’activité.

Ses autres restaurants, Bottega, Coqueta et Ottimo, sont toujours ouverts et servent de délicieux plats rustiques.

Le célèbre chef avait également un amour de longue date pour le vin et a ouvert sa première entreprise de vinification en petits lots, Chiarello Family Vineyards, en 1999.

Chiarello a appris à cuisiner dans la cuisine de sa mère, où elle préparait souvent des plats du sud de l’Italie. Il est ensuite diplômé du Culinary Institute of America à New York.

Tout au long de sa carrière, Chiarello s’est concentré sur l’utilisation d’ingrédients de saison issus de sources durables dans sa cuisine. Pour Chiarello, préparer et servir un bon repas a toujours été un moyen de se connecter avec les autres et de créer des souvenirs inoubliables.

Bien que les arrangements funéraires resteront privés, la famille Chiarello a demandé aux admirateurs du chef de faire un don à la Popote roulante au lieu de fleurs. La popote roulante est une organisation bénévole qui livre des plats préparés aux personnes âgées pour les aider à maintenir leur santé et leur autonomie à la maison.