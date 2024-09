Michael Che révèle la blague de Colin Jost qui l’a rendu « furieux »

Michael Che et Colin Jost se taquinent à plusieurs reprises dans « Weekend Update », mais une blague est allée trop loin.

Après 10 ans de co-présentation du Samedi soir en direct Lors d’un sketch d’une émission d’actualité, Che s’est souvenu d’une blague de Jost qui l’avait rendu « tellement frustré » qu’il avait failli quitter l’émission.

« Ouais, je pense que le problème du jalapeño, j’étais assez furieux à ce sujet », a déclaré Che sur le Mouche sur le mur podcast, auquel Jost a répondu en plaisantant : « Vous étiez juste contrarié que cela ait si bien fonctionné. »

« Je me souviens de la scène où tu l’as fait, parce que je ne l’avais jamais entendu auparavant. Je ne me souviens pas de la mise en scène, mais la chute était « le business des jalapeños », se souvient Che. « Et je me suis dit : « Si tu racontes cette blague à l’antenne, je m’en vais. Je quitte l’émission ». Et il l’a fait à l’antenne et ça a été une catastrophe. Et j’étais tellement frustré. J’étais tellement frustré. Je me suis dit : « Je ne sais même plus ce qu’on fait ». »

Jost a ajouté : « Je l’aurais honnêtement coupé si ça ne t’avait pas autant contrarié. Et puis je me suis dit : « Je vais certainement, définitivement le faire. » »

Dans l’épisode final de la saison 40 de mai 2015, Jost et Che ont partagé leurs blagues qui avaient été coupées d’un épisode précédent. « La police de l’Ohio a arrêté une femme qui aurait poignardé son petit ami pour avoir mangé toute leur salsa », a déclaré Jost. « Mais vous seriez également en colère si votre petit ami était un vendeur de jalapeños. »

Samedi soir en direct revient sur NBC pour sa 50e saison historique le 28 septembre, après que Che et Jost aient co-animé le premier spécial comique en direct de Peacock New York après la tombée de la nuit le jeudi.