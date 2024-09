Michael Che partage une blague de Colin Jost sur « SNL » qui l’a rendu « furieux »

Michael Che n’aime pas toujours les contributions de Colin Jost à Samedi soir en direct.

Dans une interview avec Dana Carvey et David Spade sur leur Mouche sur le mur podcastles co-animateurs de « Weekend Update » ont réfléchi aux moments où ils se rendent fous, après que Carvey ait demandé si Jost ou Che avaient déjà menacé de se botter le cul à cause de quelque chose qu’ils avaient dit pendant l’émission.

Colin Jost et Michael Che dans « Weekend Update » sur « Saturday Night Live » en 2019.

Photothèque de Will Heath/NBC/NBCU



Che a immédiatement lancé l’une de ses blagues les moins préférées de tous les temps sur la « mise à jour » de Jost. « Ouais, je pense que c’est une histoire de jalapeño, j’étais assez furieux à ce sujet », a déclaré le comédien à propos du jeu de mots censé ressembler à « je m’occupe de tes affaires ». Jost a rétorqué : « Tu étais juste contrarié que ça ait si bien marché. »

« Je me souviens de la blague que tu as faite en direct, parce que je ne l’avais jamais entendue auparavant », se souvient Che à propos de la blague. « Je ne me souviens pas de la mise en scène, mais la chute était « le business des jalapeños ». Et je me suis dit : « Si tu racontes cette blague à l’antenne, je m’en vais. Je quitte l’émission. » Et il l’a fait à l’antenne et ça a été une catastrophe. Et j’étais tellement frustré. J’étais tellement frustré. Je me suis dit : « Je ne sais même plus ce que nous faisons ». »

Jost a déclaré qu’il n’était pas lui-même très enthousiaste à propos de la blague, mais la fureur de Che a alimenté son engagement envers le sketch. « Je l’aurais honnêtement coupé si ça ne t’avait pas autant contrarié », a déclaré Jost à son co-présentateur. « Et puis je me suis dit : ‘Je vais certainement, certainement le faire' ».

L’humoriste a ensuite indiqué qu’il ne se souvenait pas non plus de la mise en scène de la chute et qu’il pensait qu’elle était plus drôle sans aucun contexte. « Elle n’en a pas besoin. On pourrait la dire sans contexte. »

Colin Jost et Michael Che aux Emmy Awards 2018.

Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty



Inscrivez-vous pour L’hebdomadaire de divertissement newsletter quotidienne gratuite pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

La fameuse blague sur les piments jalapeños a été diffusée lors de la finale de la saison 40 en mai 2015. Dans le segment « Weekend Update », Jost a expliqué que chacun des animateurs reprendrait une blague coupée d’un épisode précédent. Il s’est ensuite lancé dans la blague : « La police de l’Ohio a arrêté une femme qui aurait poignardé son petit ami pour avoir mangé toute leur salsa. Mais vous seriez également en colère si votre petit ami était un spécialiste des piments jalapeños. »

Après de nombreux rires du public, Che a répondu : « Tout d’abord, je vous déteste pour avoir ri de ça. Ma blague a été retirée après la répétition générale parce qu’ils ont dit qu’elle était trop offensante et qu’elle dépassait les bornes, mec ! Mais c’est le dernier spectacle de la saison. Et que vont-ils faire ? Alors, je vais le faire. C’est parti. » Che a ensuite commencé à plaisanter sur un vol de Malaysia Airlines et a été interrompu par Riblet de Bobby Moynihan.

Che et Jost ont récemment animé la première émission humoristique en direct de Peacock New York après la tombée de la nuit jeudi soir. SNL revient pour la saison 50 le 28 septembre.

Écoutez la conversation complète entre Che, Jost, Carvey et Spade ci-dessus.