Michael Che nomme la blague de Colin Jost qui était si mauvaise qu’elle lui a donné envie d’arrêter SNL

Près d’une décennie plus tard, Michael Che est toujours un peu énervé à cause d’une blague de Colin Jost J’ai écrit sur la salsa.

« Ouais, je pense que le « jalapeño business », j’étais assez furieux à ce sujet », a déclaré Che à propos d’un jeu de mots de Jost qui était un jeu de mots sur l’expression « all up in your business ».

« Je me souviens de la blague que tu as faite pendant la répétition, car je ne l’avais jamais entendue auparavant », se souvient Che à propos de la blague. « Je ne me souviens pas de la mise en scène, mais la chute était « le commerce des jalapeños ». Et je me suis dit : « Si tu racontes cette blague à l’antenne, je m’en vais. Je quitte l’émission. » »