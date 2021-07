Michael Che critiqué pour s’être moqué de la sortie des Jeux olympiques de Simone Biles alors que le comédien de SNL dit « Je veux me moquer d’elle »

MICHAEL Che a été critiqué pour avoir fait des blagues se moquant de la médaillée d’or Simone Biles pour avoir abandonné de deux épreuves olympiques pour prendre soin de sa santé mentale.

« Mec, je veux me moquer de Simone Biles », a déclaré le L’hôte de la mise à jour du week-end en direct du samedi soir sur son histoire Instagram jeudi. « J’ai environ 3 minutes de blagues sur Simone Biles dans ma tête. »

« Je vais à la cave ce soir pour les dire dans un micro. Comme le disent les enfants abrutis, je choisis la violence », a-t-il écrit à propos de son histoire.

Ché plus tard aurait continué à partager et à critiquer des blagues dirigées contre Biles qui lui ont été envoyés par DM sur la plate-forme de médias sociaux, faisant exploser le star pour s’être retirée de deux concours pour sa santé mentale.

L’un d’entre eux, selon Newsweek, a mentionné le médecin de l’athlétisme en disgrâce Larry Nassar, qui a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’un certain nombre de jeunes gymnastes.

Biles a révélé qu’elle était l’une des victimes en janvier 2018.

Ché a partagé cette blague et lui a apparemment donné une note de 9/10 et a écrit « putain, c’est dur. Absolument insipide », selon des captures d’écran de son histoire partagées sur Twitter sur le compte @balleralert.

Dans une autre capture d’écran du DM faisant une blague sur la race de Biles, Che a écrit « maintenant, c’est une bonne blague. Economique, référentiel, équilibré. Bon travail » avant de lui attribuer un 8/10.

Alors que les gens commençaient à faire exploser la star de SNL, Che a commencé à supprimer les messages.

Puis dans une histoire supprimée depuis, il a écrit «Maaannnn, je me suis fait pirater aujourd’hui. Je ne peux pas croire qu’ils m’ont eu. Vous savez que je ne fais que des blagues sur les blancs et les flics. C’est bon maintenant, j’ai changé mon mot de passe et tout.

Mais les gens sur Instagram et Twitter n’ont pas acheté son histoire, soulignant la police et la manière de parler similaires utilisées entre les notes de blagues et les pseudo-excuses pour les blagues.

Biles a été la cible de telles attaques après s’être retirée de deux événements aux Jeux olympiques de Tokyo cette semaine.

Elle a partagé une vidéo d’elle tombant des barres asymétriques, affirmant qu’elle n’avait pas besoin de montrer à tout le monde pourquoi elle prenait des congés, mais l’appelait sa manière de tomber les « twisties ».

En 2016, Biles a remporté l’or dans toutes les compétitions, mais a pris la décision difficile de se retirer pour prendre soin de sa santé mentale cette fois-ci.

Elle est surveillée par l’équipe de gymnastique des États-Unis et verra si elle participera à ses quatre compétitions restantes.





Ce n’est pas la première fois que le Che se met dans l’eau chaude pour avoir fait des remarques insensibles.

En mai de cette année, le Che a été critiqué pour avoir utilisé Anglais vernaculaire afro-américain pour faire un croquis cela ne s’est pas si bien passé avec les téléspectateurs de l’émission.

Le Che a fustigé ses détracteurs, affirmant qu’il est habitué à esquisser cette « bombe », il est reconnaissant d’avoir suffisamment agité agitation pour amener les gens à arrêter de dire « frère ».

