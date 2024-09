Michael Che affirme que la blague sur Colin Jost dans Saturday Night Live l’a presque poussé à quitter son emploi

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Samedi soir en direct La star Michael Che a révélé que son partenaire comique Colin Jost l’avait rendu « furieux » avec une blague particulièrement terrible.

Le duo apparaît sur SNL dans le cadre du segment Weekend Update et a depuis déployé ses ailes avec sa propre émission de télévision : Colin Jost et Michael Che présentent : New York après la tombée de la nuit diffusé en première sur Peacock la semaine dernière.

Dans une interview sur le Fly on the Wall avec Dana Carvey et Dave Spade podcastOn a demandé aux comédiens s’ils avaient déjà fait une blague qui avait fait penser à l’autre : « Si jamais tu refais ça, je te botte le cul. »

Che a donné une réponse immédiate à la question.

« Oui, je pense que c’était une histoire de jalapeño. J’étais assez furieux à ce sujet », a-t-il dit, ce à quoi Jost a plaisanté : « Vous étiez juste contrarié que cela ait si bien fonctionné. »

Le segment en question couvrait une histoire sur la police de l’Ohio arrêtant une femme qui aurait poignardé son petit ami pour avoir mangé toute leur salsa.

À l’époque, Jost avait terminé l’article en disant : « Mais vous seriez également en colère si votre petit ami était un vendeur de jalapeños. »

Che se souvient : « Je me souviens de la répétition du morceau quand tu l’as fait, parce que je ne l’avais jamais entendu auparavant. Je ne me souviens pas de la mise en scène, mais la chute était « jalapeño business ».

ouvrir l’image dans la galerie Che n’a pas été impressionné par la boutade (NBC/Saturday Night Live)

« Et je me suis dit : « Si tu racontes cette blague à l’antenne, je pars. Je quitte l’émission ». Et il l’a fait à l’antenne et ça a détruit tout le monde. Et j’étais tellement frustrée. J’étais tellement frustrée. Je me suis dit : « Je ne sais même plus ce qu’on fait ». »

Jost a ajouté : « Je l’aurais honnêtement coupé si ça ne t’avait pas autant contrarié. Et puis je me suis dit : « Je vais certainement, définitivement le faire. » »

Le duo a critiqué les propos de Donald Trump selon lesquels les immigrants mangent des chats et des chiens dans leur toute première émission humoristique en direct.

Dans une affirmation rapidement démentie par le modérateur d’ABC News, David Muir, Trump a déclaré : « À Springfield, ils mangent les chiens.

« Les gens qui sont venus ici mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là. C’est ce qui se passe dans notre pays, c’est une honte. »

Dans le monologue d’ouverture, Jost a plaisanté en disant qu’ils voulaient que l’émission spéciale en direct soit « le deuxième événement en direct le plus drôle de la semaine… après le débat. Je ne sais pas pour vous, mais j’ai pensé que mon gars s’en était très bien sorti. »

Les comédiens ont continué à se moquer des affirmations dans l’émission spéciale, Jost déclarant : « Je dois en fait remercier notre premier sponsor, « Cats & Dogs : De la viande de chien pour les migrants ».