Michael Chander explique pourquoi il combattra Charles Oliveira à l’UFC 309 au lieu de Conor McGregor

Au lieu d’attendre Conor McGregor, Michael Chandler va désormais reprendre les choses en main avec Charles Oliveira.

Vendredi, Spinnin Backfist signalé que Chandler et Oliveira se battront à nouveau dans un combat co-principal de cinq rounds à l’UFC 309, ce que Chandler a ensuite confirmé de son propre chef YouTube chaîne, expliquant sa décision de renoncer à son combat prévu avec McGregor, du moins pour l’instant.

« Je pense que vous avez tous oublié ces derniers temps qui est Michael Chandler », a déclaré Chandler. « D’octobre 2020 à novembre 2022, sur une période de 25 mois, j’ai fait six camps d’entraînement, un remplaçant pour le combat pour le titre mondial, cinq combats en 25 mois, quatre bonus de combat de la soirée ou de performance de la soirée, deux candidats au combat de l’année, un combat de l’année contre Justin Gaethje, un KO de l’année contre Tony Ferguson, un début de l’année contre Dan Hooker… C’est pourquoi je prends le combat de Charles Oliveira. »

« Pourquoi ? Parce que j’ai fait un petit détour pour courir après ce truc… J’ai eu plus de promo, plus de regards, plus de tout au cours de la dernière année et demie que je n’en aurais eu en trois combats, et maintenant j’ai l’opportunité de courir pour le titre. Je bats Charles Oliveira, je deviens le prétendant n°1. Je bats Charles Oliveira, je peux choisir d’aller combattre Islam ou Arman. Je crois que ce sera Islam. Ou, si Conor peut enfin mettre de l’ordre dans sa maison et organiser un camp d’entraînement, et se présenter à un combat, peut-être que j’irai combattre Conor et nous finirons Le combattant ultime 31. C’est le pari ultime sur vous-même…

« J’ai encore [the McGregor fight]même si le combat reste à déterminer. Mais je change de cap. Pourquoi ? Parce que je suis un combattant dans l’âme, et je pense que vous l’avez oublié. Personne n’aurait eu le courage de prendre cette décision et de parier sur lui-même comme ça.

« Et pour moi, c’est personnel. C’est un combat de revanche. Charles Oliveira m’a volé mon rêve de devenir champion de l’UFC. Mon objectif numéro un, devenir le numéro 1 mondial. Alors maintenant… nous allons le battre dans le match revanche. »

Chandler a passé les deux dernières années à poursuivre un combat avec McGregor, servant même d’entraîneur face à l’ancien champion de deux divisions sur Le combattant ultimeLes deux hommes devaient finalement s’affronter à l’UFC 303, jusqu’à ce que McGregor se retire du combat quelques semaines plus tard en raison d’une blessure à l’orteil. Chandler ayant maintenant abandonné le combat, il s’attend à ce que McGregor ait une réponse cinglante, mais Chandler a continué à expliquer pourquoi ce n’était pas important.

« Je sais que Conor est déjà sur le terrain », a déclaré Chandler. « Il doit évidemment parler et me jeter de l’ombre et me dire que je suis un idiot d’avoir gaspillé le sac. C’est le plus grand combat et maintenant il est juste énervé, il est blessé, parce qu’il réalise ce que j’ai réalisé tout le temps mais que je n’ai pas rendu public : je n’ai pas besoin de Conor McGregor pour consolider mon héritage dans ce sport. »

« Je suis ici pour être champion, je suis ici pour être numéro 1. J’élimine Charles Oliveira le 16 novembre au Madison Square Garden, ce qui sera mon troisième combat de la soirée au Madison Square Garden depuis que je suis dans l’UFC. Je vais lever la main et ensuite je vais gagner le titre ou j’aurai enfin l’opportunité d’arracher l’âme de Conor McGregor de son corps. »

Chandler et Oliveira se sont rencontrés pour la première fois en 2021 à l’UFC 262 avec le titre vacant des poids légers en jeu, Oliveira s’imposant par KO au deuxième tour.

Bien que ce ne soit pas encore officiel, un match pour le titre des poids lourds entre Jon Jones et Stipe Miocic devrait avoir lieu lors de l’UFC 309, qui aura lieu le 16 novembre au Madison Square Garden de New York.