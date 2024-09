Michael Cera a confirmé une rumeur de longue date sur le casting de la comédie pour ados Superméchant.

Sorti en 2007, le film du réalisateur Greg Mottola (Pays d’aventure, Paul) suit les amis de lycée Evan (Jonah Hill) et Seth (Cera) alors qu’ils jurent de faire la fête et de perdre leur virginité avant de se rendre dans des universités différentes.

Le film présente des caméos mémorables de Seth Rogen, qui a co-écrit le film avec Evan Goldberg, ainsi que de Bill Hader et Danny McBride, pour n’en citer que quelques-uns.

Superméchant a également marqué les débuts au cinéma de la star oscarisée Emma Stone, avec Pauvres choses actrice jouant le rôle de Jules, la fille dont Evan est amoureux et qui organise une fête de fin d’année épique chez elle.

On peut sans doute dire, cependant, que l’une des meilleures choses à propos de Superméchant est Fogell alias McLovin, l’ami de Seth et Evan en possession de l’une des meilleures fausses cartes d’identité de l’histoire des fausses cartes d’identité.

Superbad était le premier rôle de Mintz-Plasse au cinéma. (Columbia Pictures)

Ce rôle a été la percée de Christopher Mintz-Plasse, mettant en valeur ses talents comiques et consolidant sa performance comme l’un des adolescents les plus brillamment maladroits des vingt dernières années.

Malgré le talent de Minzt-Plasse qui l’a immédiatement mis sur la carte, il semble qu’une personne dans le Superméchant le casting ne l’appréciait pas vraiment dès le début.

Hill, qui avait déjà été choisi pour jouer le rôle d’Evan, a passé un test de sélection face à Mintz-Plasse lors de sa troisième audition. Ne lève pas les yeux La star ne voulait pas que les producteurs Judd Apatow et Shauna Robertson choisissent Mintz-Plasse car il était « irrité » par lui.

Apparaissant sur Les plus chauds en 2018, Cera rappelé l’incident, affirmant qu’il y avait « certainement » un conflit unilatéral à l’époque.

« Quand [Mintz-Plasse] a quitté la pièce [after the audition]« Johan a répondu : « Non, pas lui », a déclaré Cera.

Michael Cera a parlé des conflits entre le casting de Superbad (très court) dans Hot Ones. (Walter McBride/WireImage)

« Il était irrité par lui », a déclaré le Scott Pèlerin L’étoile a continué.

« Je pense qu’il avait l’impression que Chris prenait le dessus sur lui de manière comique… en bloquant les piques amusantes de Jonah, ce qui rendait la situation si drôle.

« Cela a poussé Jonah à redoubler d’efforts, et Jonah s’est irrité et l’a rendu plus drôle, et Chris a juste dévié. »

Cera a également fait l’éloge de sa co-star Mintz-Plasse, affirmant qu’il avait une qualité de star lors des auditions qui rendait impossible de ne pas le choisir.

« C’est un gars qui s’en fiche. Dans la vraie vie, c’est vraiment un gars admirable, il ignore tout, il ne se soucie pas de ce que les gens pensent de lui, et c’était vraiment évident », a déclaré Cera.

« Lors d’une audition, vous êtes comme une rock star si vous avez cette qualité. »

Finalement, tout s’est bien passé et c’est Mintz-Plasse qui a obtenu le rôle. Superméchant ça n’aurait pas été pareil sans lui.