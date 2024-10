Michael Cera et Emilia Jones joueront dans le nouveau film Running Man

Michael Cera et Emilia Jones lacent leurs chaussures pour L’homme qui court.

Les deux acteurs ont conclu des accords pour rejoindre Glen Powell dans l’adaptation par Paramount de l’histoire de Stephen King réalisée par Edgar Wright. Pour Cera, cette décision le réunit avec le cinéaste derrière l’un de ses rôles préférés, celui du fainéant romantique Scott Pilgrim des années 2010. Scott Pilgrim contre le monde.

Josh Brolin, Katy O’Brian (L’amour ment, le saignement) et Lee Pace sont déjà sur la liste d’appels pour le long métrage dont le tournage est prévu à Londres en début d’année prochaine.

du roi Homme qui courtpublié en 1982 et écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman, se déroule en 2025 dans une Amérique sous un régime totalitaire qui utilise des jeux télévisés violents pour apaiser les masses privées de leurs droits.

Le roman est centré sur un homme désespéré nommé Ben Richards, qui a besoin d’argent pour sa fille malade, qui rejoint l’émission la plus populaire, L’homme qui courtdans lequel des équipes de tueurs traquent les concurrents. Plus un candidat survit longtemps, plus il gagne d’argent. Mais comme les producteurs et les tueurs du jeu télévisé le découvriront, cet homme désespéré enfreindra toutes les règles et dévoilera les sombres secrets de la série.

Jones incarnera une femme privilégiée, aveugle à l’oppression du gouvernement face à Richards de Powell.

Cera incarnera un rebelle naïf qui tente d’aider un homme désespéré.

Brolin, quant à lui, incarne le producteur impitoyable du jeu télévisé, O’Brian jouera l’un des candidats de la série et Pace incarnera le brutal chasseur en chef traquant le personnage de Powell.

Paramount sortira le film le 21 novembre 2025. Simon Kinberg, Nira Park et Wright en assurent la production.

L’année dernière, Cera a repris son personnage de pèlerin dans la série animée très appréciée de Netflix. Scott Pilgrim décolle. L’acteur a fait une apparition qui a volé la scène dans Barbie et co-stars aux côtés d’Amy Schumer dans la comédie dramatique Hulu Vie et Beth.

Jones, qui était l’une des stars de Netflix Serrure et clé série, a passé du temps depuis CODALes Oscars de 2023 ont été joués dans plusieurs films indépendants, dont ceux de 2023. Personne chatréalisé par Susanna Fogel, et Gagnantdans lequel elle incarne l’ancien bureau de l’US Air Force, Reality Winner.

Cera est remplacé par CAA, Thruline Entertainment et Lichter Grossman. Jones est remplacé par CAA, Brillstein Entertainment Partners et l’Artist Rights Group du Royaume-Uni.