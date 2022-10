Michael Carrick prend son premier poste de direction à Middlesbrough

Michael Carrick a accepté son premier poste de direction permanent à Middlesbrough, qui est en difficulté après un mauvais début de saison.

Le club de championnat devait se battre pour la promotion sous Chris Wilder, mais il a été limogé il y a trois semaines, après seulement deux victoires sur ses 11 premiers matchs.

La forme de Boro s’est améliorée sous le manager par intérim Leo Percovich mais Carrick a continué à être fortement lié au travail.

Initialement réticent à revenir au football après avoir quitté Manchester United la saison dernière, il a décidé de franchir le pas et de retourner dans son Nord-Est natal.

L’ancien international anglais a pris sa retraite en 2018 et a rejoint l’équipe d’entraîneurs de Jose Mourinho à Old Trafford.

Carrick a pris en charge le club pendant trois matchs après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, les menant à deux victoires et un match nul.

Jonathan Woodgate, qui a de l’expérience en tant que joueur et entraîneur à Boro, lui servira d’assistant.

“Middlesbrough a été le premier club professionnel pour lequel j’ai joué à l’âge de neuf ans, c’est donc un sentiment très spécial d’être de retour ici en tant qu’entraîneur-chef”, a déclaré Carrick sur le site Internet du club.

“Ayant moi-même grandi dans le nord-est, je suis pleinement conscient de ce que le football signifie pour les gens. C’est un réel privilège pour moi d’occuper ce poste et de ressentir toute la passion et l’enthousiasme que vous avez pour le jeu et pour Boro. .

“Je donnerai tout pour aider à développer l’équipe et continuer à faire avancer le club et à faire de vous les supporters fiers. J’ai hâte de commencer.”

Carrick hérite d’une équipe qui a terminé septième, juste à l’extérieur des barrages la saison dernière, et visait un retour en Premier League cette saison.

Sa tâche initiale sera de se débarrasser des ennuis en bas du tableau, à partir de Preston North End samedi.

Boro n’est qu’à un point au-dessus de la zone de relégation après avoir joué trois matchs de plus que Coventry City juste en dessous.

“Nous sommes ravis d’accueillir Michael au sein du club”, a déclaré le président de Middlesbrough, Steve Gibson.

«Nous avions identifié un certain nombre de potentiels pour le poste vacant avec qui nous avons parlé et avons été impressionnés par tous, mais Michael était le candidat exceptionnel.

“Michael a les mêmes valeurs que le club, et nous sommes très alignés dans nos ambitions. Nous considérons Michael comme la personne idéale pour nous et il pense que c’est le bon club au bon moment.”