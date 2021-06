Michael Carberry : Je n’ai aucun respect pour les commentaires d’Oliver Dowden sur les Tweets d’Ollie Robinson | Nouvelles de cricket

2:13



Michael Carberry dit qu’il n’a « aucun respect » pour les commentaires d’Oliver Dowden

Michael Carberry dit qu’il n’a « aucun respect » pour les commentaires d’Oliver Dowden

Michael Carberry dit qu’il n’a « aucun respect » pour les commentaires d’Oliver Dowden après que le secrétaire à la Culture a qualifié la décision de la BCE de suspendre Ollie Robinson de « sur le dessus ».

Les tweets racistes et sexistes publiés par Robinson en 2012 et 2013, alors qu’il était à la fin de son adolescence, ont été découverts et partagés le jour où il a fait ses débuts au Test contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. La BCE a annoncé à la fin de l’épreuve du Seigneur que le lanceur rapide avait été suspendu de tout cricket international en attendant le résultat d’une enquête disciplinaire.

Le capitaine anglais Joe Root a déclaré que Robinson devait « tirer des leçons difficiles », mais le secrétaire à la Culture Dowden a qualifié la suspension de « exagérée » et a appelé la BCE à « réfléchir à nouveau ».

« Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et faux », a déclaré Dowden sur Twitter. « Ils ont également une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent. L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE est allée trop loin en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau. »

Les tweets d’Ollie Robinson étaient offensants et faux. Ils ont aussi une dizaine d’années et sont écrits par un adolescent. L’adolescent est maintenant un homme et s’est excusé à juste titre. La BCE a dépassé les bornes en le suspendant et devrait réfléchir à nouveau. – Oliver Dowden (@OliverDowden) 7 juin 2021

En réponse, Carberry – qui a déclaré l’année dernière que les joueurs de cricket noirs avaient l’impression de risquer leur carrière s’ils tentaient de faire face aux préjugés – a déclaré que Dowden n’avait pas subi de discrimination raciale et parlait donc « d’un endroit sans faits ni raison ».

« Je pense qu’Oliver Dowden doit venir passer une journée avec moi et vivre une journée à ma place, et une journée à la place de la plupart des membres de la communauté BAME, et parler en fait d’un lieu de faits et de raison », a déclaré Carberry. Sky Sports News.

« Il y a seulement deux ou trois semaines, Marcus Rashford essayait de faire du bien dans le monde, en utilisant ses plateformes et divers moyens. Il essaie de faire du bien dans le monde pour les enfants de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les horizons.

Michael Carberry a joué six tests pour l’Angleterre entre 2013 et 2014

« Il essaie de faire du bien, [and he] est victime d’abus racistes – je n’entends pas Oliver Dowden s’exprimer.

« Donc, en ce qui me concerne, je n’ai aucun respect pour ses commentaires.

« Il n’a jamais été victime de violence raciale, il n’a jamais subi de discrimination raciale, donc pour autant que je le vois, cela vient d’un lieu sans faits ou sans raison. »

Carberry dit que sa réaction à l’apparition des Tweets de Robinson a été : « C’est reparti ».

« Cela confirme ce que j’ai dit l’année dernière, que le jeu a un énorme problème », a-t-il déclaré.

1:05 L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, a déclaré que les tweets racistes et sexistes historiques d’Ollie Robinson étaient « très décevants » et qu’il n’y avait « absolument aucune place pour aucune forme de discrimination » dans le cricket L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, a déclaré que les tweets racistes et sexistes historiques d’Ollie Robinson étaient « très décevants » et qu’il n’y avait « absolument aucune place pour aucune forme de discrimination » dans le cricket

« Jusqu’à ce que les gens commencent à s’occuper du problème, je suis l’un de ceux – et je peux parler au nom de la plupart de ma communauté – nous ne sommes pas intéressés par les propositions ou ce que le cricket propose de faire.

« Nous devons commencer à voir l’action. Bravo à la BCE d’avoir suspendu Ollie Robinson.

« J’ai d’autres questions à ce sujet – pourquoi cela n’a-t-il pas été abordé il y a des années? Pourquoi ce gars a-t-il été autorisé à aller aussi loin dans sa carrière et à réaliser ce qu’il a accompli au plus haut niveau?

« C’est une déception pour moi. Pourquoi n’affectons-nous pas nos jeunes joueurs de cricket professionnels mieux que ce que je vois en ce moment? »