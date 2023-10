Michael Caine, Rita Moreno et Clint Eastwood : les stars hollywoodiennes de plus de 90 ans d’hier et d’aujourd’hui

L’acteur légendaire Michael Caine est de retour.

Le double lauréat d’un Oscar a récemment foulé le tapis rouge pour la première londonienne de son nouveau film « The Great Escaper », marquant la première apparition de l’acteur de 90 ans sur un tapis depuis plus de deux ans.

Voici un aperçu de quelques autres stars – 90 ans et plus – prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre, certaines travaillant toujours à Hollywood.

Michael Caine

Au cours de ses cinq décennies en tant qu’acteur, Caine, 90 ans, a remporté deux Oscars, un BAFTA, trois Golden Globe Awards et trois SAG Awards. Sa percée dans le cinéma a eu lieu dans les années 1960, lorsqu’il a joué dans les films « Zulu », « La Bataille d’Angleterre », « Le travail italien », « Gambit » et « Alfie ».

Il a reçu plusieurs de ses nominations dans les années 70 et 80 pour son rôle dans « Sleuth », « Beyond the Limit », « Educating Rita », « Hannah and her Sister », « Jack the Ripper » et « Dirty Rotten Scoundrel ». » Au cours des années 1990, il est apparu dans « Jekyll and Hyde », « Little Voice » et « Cider House Rules ».

Les années 2000 n’ont pas non plus vu Caine ralentir, l’acteur jouant dans « Miss Congeniality », « Batman Begins », « The Quiet American », « The Prestige », « The Dark Knight », « Inception », « The Dark Knight ». Rises », « Now You See Me », « Interstellar » et « Tenent ».

Dans son nouveau film, « The Great Escaper », Caine incarne un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s’échappe de sa maison de retraite pour assister à un événement de commémoration du 70e anniversaire du jour J. Il devrait sortir en salles le 6 octobre.

Caine a été marié à Patricia Haines de 1954 à 1958 et ils ont eu une fille nommée Dominique. Il est marié à Shakira Baksh depuis 1973 et ils ont une fille, Natasha Haleema.

Mel Brooks

L’acteur, cinéaste et dramaturge légendaire Mel Brooks est l’un des 18 artistes à avoir obtenu le statut « EGOT » en remportant un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award.

L’icône de 97 ans a fait ses débuts en tant qu’auteur de comédie dans l’émission de variétés « Your Show of Shows », avant de créer l’émission à succès « Get Smart ». Il a ensuite réalisé, écrit et joué dans des films à succès, notamment « The Producers », « Blazing Saddles », « Young Frankenstein », « The Twelve Chairs », High Anxiety », « History of the World: Part 1 » et « Boules spatiales ».

Plus tard, il a interprété un personnage dans « The Electric Company », « The Muppet Movie », « Jakers ! Les aventures de Piggley Winks », « Hotel Transylvania 2 » et « Hotel Transylvania 3 », « Toy Story 4 », et est apparu dans « Histoire du monde : partie II » et « Seuls les meurtres dans le bâtiment ». Il a également sorti sept albums de comédie et écrit sur les bandes originales de cinq films.

Brooks a été marié à Florence Baum de 1953 à 1962 et ils ont eu trois enfants, Stephanie, Nicky et Eddie. Il a ensuite été marié à Anne Bancroft de 1964 jusqu’à sa mort en 2005. Ils ont un enfant, Max.

Rita Moreno

L’actrice Rita Moreno, âgée de quatre-vingt-onze ans, a également obtenu le statut EGOT. Elle a commencé à jouer dans les années 50, avec des seconds rôles dans « Singing in the Rain » et « The King and I », avant de percer avec son interprétation oscarisée du rôle d’Anita dans « West Side Story ».

Elle a pris une petite pause dans son activité d’actrice, avant de jouer dans « Popi », « Carnal Knowledge », la pièce de Broadway « The Ritz », puis dans « The Electric Company », « The Muppet Show » et « Nine to Five ». Après être apparue en tant qu’invitée à la télévision pendant quelques années, elle a joué dans « Where on Earth Is Carmen San Diego » et « Oz » sur HBO.

Plus tard, elle a joué dans « Cane », « Happily Divorced », « Rio 2 », « Nina’s World » et « One Day at a Time ». Elle a ensuite joué dans le remake de 2021 de « West Side Story », « 80 for Brady » et « Fast X ».

Moreno a eu une relation intermittente avec Marlon Brando de 1954 à 1962. Elle a ensuite épousé Leonard Gordon en 1965 jusqu’à sa mort en 2010. Ils ont une fille, Fernanda, et deux petits-fils.

Bob Newhart

Bob Newhart a fait ses débuts en tant que comédien, captivant le public avec son album comique « The Button-Down Mind of Bob Newhart », avant de devenir acteur en 1972 dans « The Bob Newhart Show ». La légende de 94 ans a remporté trois Grammy Awards, un Emmy et un Golden Globe Award.

L’acteur a ensuite joué dans « Newhart », « Bob » et « George & Leo », avant d’apparaître dans les films « Legally Blonde 2: Red, White & Blonde » et « Elf ». Il est ensuite apparu dans « Horrible Bosses », « Hot in Cleveland », « The Big Bang Theory » et « Young Sheldon ».

Tout en jouant, il a également sorti les albums comiques « The Button-Down Mind Strikes Back », « Behind the Button-Down Mind of Bob Newhart », « Bob Newhart Faces Bob Newhart » et « The Windmills Are Weakening ».

Newhart a épousé Virginia Lillian « Ginnie » Quinn en 1963 et sont restés ensemble jusqu’à sa mort en avril 2023. Ils ont quatre enfants, Robert, Timothy, Jennifer et Courtney.

Lorsque Newhart a eu 90 ans en 2019, il a déclaré à Closer Weekly qu’il ne pensait pas qu’il prendrait un jour sa retraite, déclarant : « Je ne pense pas que j’arrêterai un jour de jouer. C’est dans mon sang. »

Dick Van Dyke

Dick Van Dyke a remporté un Tony Award en 1961 en tant que membre de la distribution originale de « Bye Bye Birdie », avant de devenir un nom connu après avoir joué dans « The Dick Van Dyke Show » de 1961 à 1966. À cette époque, il a joué dans « Mary Poppins » et la version cinématographique de « Bye Bye Birdie ».

Il a reçu deux nominations aux Golden Globes, quatre Emmy Awards, un Kennedy Center Honor et a été intronisé au Television Hall of Fame. Plus tard, il a joué dans « Chitty Chitty Bang Bang », « The Comic », « The New Dick Van Dyke Show », « Diagnosis Murder » et dans divers téléfilms basés sur la série.

Il a ensuite joué dans « La Nuit au musée » et sa suite, « Curious George », « Mary Poppins Returns » et « Days of Our Lives ». Plus tôt cette année, Van Dyke a participé à l’émission « The Masked Singer » de FOX.

Van Dyke a épousé Margerie Willett en 1948 et après une longue séparation, ils ont divorcé en 1984. Ils ont eu quatre enfants, Christian, Barry, Stacy et Carrie Beth. Il était en couple avec Michelle Triola Marvin de 1976 jusqu’à sa mort en 2009. Il a épousé Arlene Silver en 2012.

Tippi Hedren

Tippi Hedren, aujourd’hui âgée de 93 ans, était mannequin avant d’être découverte par Alfred Hitchcock et de décrocher des rôles principaux dans ses films « Les Oiseaux » et « Marnie », le premier lui valant un Golden Globe Award.

Elle a ensuite joué dans « Une comtesse de Hong Kong », « Le Tigre par la queue », « Roar », « Pacific Heights » et « Amour, Gloire et Beauté ». Après être apparu dans une série de téléfilms et en tant qu’invité dans quelques émissions, Hedren a joué dans « The Birds II: Land’s Edge », « Citizen Ruth », « Dream On » et « I Heart Huckabees ».

Elle a continué à jouer, jouant dans « Diamond Zero », « Dead Write », « Free Samples », « Return to Babylon » et « Something Horrible ».

Hedren a été mariée à Peter Griffith de 1952 à 1960 et ils ont eu une fille, Melanie Griffith, actrice nominée aux Oscars. La fille de Griffith, Dakota Johnson, est également une actrice célèbre. En novembre, Griffith a posté une photo d’elle et de sa mère se blottissant sur le canapé, écrivant « reconnaissante que ma mère soit toujours là avec nous » dans la légende.

Hedren a épousé Noel Marshal de 1964 à 1982 et Luis Barrenechea de 1985 à 1992.

William Daniels

Professeur préféré de tous, William Daniels, 96 ans, a fait ses débuts à Broadway, où il est resté pendant des décennies avant de faire ses débuts au cinéma dans « Ladybug Ladybug » en 1963. Il a ensuite joué dans « Mille Clowns », « Captain Nice », « The Graduate » et « Marlowe ».

Plus tard, il a joué dans « The Adams Chronicles », « Oh, God », « The Nancy Walker Show » et « The Blue Lagoon », avant de jouer dans « Knight Rider » et « St. Elsewhere », un rôle qui lui a valu deux rôles. Emmy Awards. De 1993 à 2000, Daniels a joué le rôle de M. Feeney dans « Boy Meets World », le rôle pour lequel il est le plus reconnu.

Il est ensuite apparu dans « Blades of Glory », « Grey’s Anatomy » et « Girl Meets World ». Il a récemment fait une apparition à la 90s Con, avec le reste du casting de « Boy Meets World ».

Daniels a épousé l’actrice Bonnie Bartlett en 1951 et ensemble, ils ont adopté deux enfants, Michael et Robert.

Clint Eastwood

Clint Eastwood a joué dans quelques films, tels que « Star in the Dust » et « Lafayette Escadrille », avant d’être largement reconnu pour « Rawhide ». Tout au long de sa carrière, il a remporté quatre Oscars et trois Golden Globes.

Son nom est synonyme de westerns, puisqu’il a joué dans de nombreux films, notamment « Paint Your Wagon », « Joe Kidd », « Bronco Billy », « Hang ‘Em High » et « Two Mules for Sister Sara ». Il a également joué dans « Pale Rider », « The Rookie », « Million Dollar Baby », « The Bridges of Madison County », « Gran Torino », « The Mule » et « Cry Macho ».

Eastwood a réalisé et produit de nombreux films à succès, dans lesquels il a également joué ou joué, notamment « Dirty Harry », « Sudden Impact », « Unforgiven », « True Crime », « Mystic River », « Invictus » et « American ». Tireur d’élite. » Il a actuellement un projet en production intitulé « Juror #2 ».

Eastwood a été marié à Maggie Johnson de 1953 à 1984 et à Dina Ruiz de 1996 à 2014. Il a huit enfants, Scott, Kyle, Francesca, Alison, Morgan, Kimber, Kathryn et Laurie.

Barbara Eden

Barbara Eden, 92 ans, a débuté sa carrière d’actrice en 1956 avec des apparitions en tant qu’invitée, avant de décrocher un rôle principal dans « Comment épouser un millionnaire ». Elle a continué à jouer dans des films tels que « The Yellow Canary » et « The Confession », avant de jouer dans son rôle le plus emblématique, dans « I Dream of Jeannie ».

Plus tard, elle a joué dans « Flaming Star », « Harper Valley PTA », « I Dream of Jeannie… Quinze ans plus tard », « Voyage to the Bottom of the Sea » et « Loco Love ». Plus récemment, elle est apparue dans « Mes aventures avec le Père Noël ». Elle a également publié trois livres et deux albums studio.

Eden a été mariée à Michael Ansara de 1958 à 1974 et ils ont eu un fils, Matthew. Elle épousa ensuite Charles Fegert de 1977 à 1982, puis Jon Eicholtz en 1991.

Elle a récemment parlé avec Fox News Digital de son amitié avec Elvis Presley et des conseils relationnels qu’elle lui a donnés.

William Shatner

Au cours de sa carrière de sept décennies, William Shatner, 92 ans, est surtout connu pour avoir créé le personnage du capitaine Kirk à l’écran dans la série « Star Trek » de 1966. Il jouera ensuite le personnage dans les sept premiers films de la franchise, se terminant par « Star Trek Generations ».

Après la fin de la série, il est apparu en tant qu’invité dans diverses émissions, avant de jouer dans « A Whale of a Tale », « Land of No Return », « Visiting Hours », « Loaded Weapon 1 », « TekWar », » A Twist in the Tale » et « Miss Congeniality » et sa suite. Il a ensuite joué dans « Boston Legal », pour lequel il a remporté un Emmy.

En octobre 2021, Shatner est devenu la personne la plus âgée à voler dans l’espace, lorsqu’il a participé au deuxième vol spatial de Blue Origin NS-18.

Shatner a été marié à Gloria Rand de 1956 à 1969 et ils ont trois enfants Leslie, Lisabeth et Melanie. Il a ensuite épousé Marcy Lafferty de 1973 à 1996, Nerine Kidd de 1997 jusqu’à sa mort en 1999 et Elizabeth Anderson Martin de 2001 à 2020.