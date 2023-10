Michael Caine prend sa retraite après plusieurs décennies de carrière

Le légendaire acteur anglais Sir Michael Caine a annoncé qu’il se retirait de l’attention après des décennies dans l’industrie.

L’homme de 90 ans a expliqué qu’il était officiellement prêt à quitter Hollywood suite au succès de son nouveau film, « The Great Escaper ».

« Je n’arrête pas de dire que je vais prendre ma retraite », a-t-il déclaré samedi à l’émission « BBC Radio 4’s Today ». « Eh bien, je le suis maintenant. »

« Je me suis dit, j’ai eu une photo dans laquelle je jouais le rôle principal, et elle a reçu des critiques incroyables », a noté Caine. « Les seuls rôles que je suis susceptible d’avoir maintenant sont des hommes âgés, des hommes de 90 ans, peut-être 85 ans. Et je me suis dit : ‘Eh bien, autant partir avec tout ça… J’ai de merveilleuses critiques.’ Que dois-je faire pour vaincre ça ?' »

Dans son dernier rôle dans le nouveau film « The Great Escaper », Caine incarne un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s’échappe de sa maison de retraite pour assister à un événement de commémoration du 70e anniversaire du jour J.

L’acteur de « Going in Style » a déjà combattu pendant la guerre de Corée après être entré dans le service national dans l’armée britannique en 1952. Avant son service de guerre, il était en poste en Allemagne de l’Ouest.

Le double lauréat d’un Oscar a continué à discuter de l’importance de présenter des personnages plus âgés sur grand écran.

« Avec moi, ce n’est pas aussi décroissant que vous le pensez », a-t-il noté. « J’ai 90 ans, et je me souviens quand j’étais jeune, je parlais à des vieillards de 90 ans, et ils n’étaient pas du tout comme moi. C’étaient de petits, minuscules vieillards avec des épaules voûtées. . . . Et j’ai pensé : » Je ne suis pas comme ça, et ça a changé.' »

Les représentants de Caine n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de Fox News Digital.

Pendant ce temps, en 2021, Caine est revenu sur ses commentaires sur la retraite.

« En ce qui concerne la retraite, j’ai passé plus de 50 ans à me lever à 6h du matin pour faire des films, et je ne me débarrasse pas de mon réveil ! » a-t-il déclaré dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque.

La mention de son « réveil » faisait référence aux commentaires faits par Caine sur « Kermode and Mayo’s Film Review » de la BBC Radio dans lesquels il disait qu’il préférait écrire plutôt que jouer, car avec l’écriture, vous n’êtes pas « obligé de vous lever à 6 heures et demie du matin ». le matin et va au studio.

À l’époque, il avait également déclaré que son rôle à l’écran dans le film « Best Sellers » serait son dernier et avait mentionné à quel point ses problèmes de santé avaient eu des conséquences néfastes sur sa carrière d’acteur.

« Curieusement, c’est en réalité ma dernière partie. Parce que je n’ai pas travaillé depuis deux ans et que j’ai un problème de colonne vertébrale qui affecte mes jambes. Donc, je ne peux pas très bien marcher, « , a déclaré Caine dans l’interview.

Au cours de ses cinq décennies en tant qu’acteur, Caine, 90 ans, a remporté deux Oscars, un BAFTA, trois Golden Globe Awards et trois SAG Awards. Sa percée dans le cinéma a eu lieu dans les années 1960 lorsqu’il a joué dans les films « Zulu », « La Bataille d’Angleterre », « Le travail italien », « Gambit » et « Alfie ».

Il a reçu plusieurs de ses nominations dans les années 70 et 80 pour son rôle dans « Sleuth », « Beyond the Limit », « Educating Rita », « Hannah and her Sister », « Jack the Ripper » et « Dirty Rotten Scoundrels ». » Au cours des années 1990, il est apparu dans « Jekyll and Hyde », « Little Voice » et « Cider House Rules ».

Les années 2000 n’ont pas non plus vu Caine ralentir, l’acteur jouant dans « Miss Congeniality », « Batman Begins », « The Quiet American », « The Prestige », « The Dark Knight », « Inception », « The Dark Knight ». Rises », « Now You See Me », « Interstellar » et « Tenent ».

Caine a été marié à Patricia Haines de 1954 à 1958 et ils ont eu une fille nommée Dominique. Il est marié à Shakira Baksh depuis 1973 et ils ont une fille, Natasha Haleema.

Lori Bashian de Fox News Digital a contribué à ce rapport.