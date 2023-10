Michael Caine dit que « The Great Escaper » sera son dernier film

Michael Caine, la star du cinéma britannique dont la carrière s’étend sur huit décennies et a présenté des films allant de « The Italian Job » à « The Dark Knight », a confirmé sa retraite du cinéma.

Le double lauréat d’un Oscar, âgé de 90 ans, a fait cette annonce samedi sur le podcast « Best of Today » de BBC Radio 4.

« Je n’arrête pas de dire que je vais prendre ma retraite », a déclaré Caine, ajoutant: « Eh bien, je le fais maintenant. »

Il a confirmé que « The Great Escaper », sorti plus tôt ce mois-ci, sera son dernier rôle d’acteur, en déclarant : « J’ai joué le rôle principal et il a reçu des critiques incroyables. Les seuls rôles que je vais avoir maintenant sont des hommes âgés – des hommes de 90 ans, ou peut-être 85 ans, vous savez – et j’ai pensé que je ferais aussi bien de partir avec tout ça. J’ai de merveilleuses critiques. Que vais-je faire pour vaincre ça ?

Caine a joué aux côtés de feu Glenda Jackson dans le film, incarnant Bernard Jordan, un homme de 90 ans qui s’enfuit d’une maison de retraite pour assister au 70e anniversaire du débarquement en France.

« Nous avons passé un bon moment sur le film et je me suis dit, vous savez, pourquoi ne pas partir maintenant ? » » ajouta Caïn.

S’exprimant également sur le podcast, le réalisateur de « The Great Escaper », Oliver Parker, a déclaré : « Michael a cette capacité à transformer sa performance en autre chose », attribuant son « charisme » et sa « pure présence ».

Caine a commencé sa carrière d’acteur sur scène au début des années 1950, avant de faire ses débuts au cinéma en 1956.

Initialement appelé Maurice Joseph Micklewhite, Jr., il a adopté le nom d’écran Caine – tiré du film « The Caine Mutiny » de 1954 – et l’a ensuite rendu légal.

Caine a joué des agents secrets, des playboys, des aventuriers, des professeurs d’école et des tueurs.

Il a incarné l’espion britannique Harry Palmer dans cinq films, et est devenu célèbre après son premier passage dans ce rôle, dans le thriller dramatique de 1965 « The Ipcress File ».

Sa prochaine grande percée a eu lieu un an plus tard, lorsqu’il a joué le rôle d’un chauffeur promiscuité dans la comédie romantique « Alfie » de 1966.

Caine a reçu son premier Oscar pour son second rôle dans le film de Woody Allen « Hannah and Her Sisters » en 1986, et le deuxième pour un autre second rôle, dans le film « The Cider House Rules » de 1999.

Il a joué aux côtés de Sean Connery dans le film d’aventure de John Huston de 1975, « L’homme qui voulait être roi » ; a joué un journaliste au Vietnam dans l’adaptation de Graham Greene en 2002 « The Quiet American » ; et a interprété le majordome Alfred Pennyworth dans le film « The Dark Knight » de 2008.

Caine a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) en 1993 et ​​fait chevalier en 2000.

Il a également écrit des livres, affirmant sur le podcast qu’il a réalisé 160 films et qu’il « a toujours voulu être écrivain ». S’il n’y aura plus de théâtre, dit-il, « il y aura de l’écriture ».

« Le problème avec le tournage d’un film, c’est qu’il faut se lever à 6h30 du matin, faire un long trajet pour apprendre son texte dans cette foutue voiture, puis y arriver et travailler jusqu’à 22 heures du soir », a-t-il déclaré, ajoutant que en écrivant « vous n’êtes pas obligé de sortir du lit ».