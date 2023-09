Michael Caine dit que chaque homme devrait servir dans l’armée : « Cela fait vraiment de vous un homme »

Sir Michael Caine estime que chaque jeune homme devrait être obligé de servir dans l’armée.

L’acteur de « Going in Style » a combattu pendant la guerre de Corée après être entré dans le service national dans l’armée britannique en 1952. Avant son service de guerre, il était en poste en Allemagne de l’Ouest.

« Je pense que chaque jeune homme devrait être amené à le faire », a déclaré l’homme de 90 ans au Daily Mail cette semaine. « Cela fait vraiment de toi un homme. »

En 1987, Caine a accordé une interview au Daily Mail dans laquelle il a parlé de la brutalité de son expérience de guerre : « Attaque après attaque, vous retrouviez leurs corps par groupes de quatre », a-t-il déclaré, selon le Fusilier Museum de Londres.

MICHAEL CAINE APPELLE ‘BULLS—‘ EN RÉCLAMANT QUE SON FILM DE GUERRE INCITE L’EXTRÉMISME D’extrême droite

Caine a également décrit comment lui et les hommes avec lesquels il se trouvait ont été presque capturés par les forces ennemies alors qu’ils patrouillaient dans une rizière.

« Nous les avons entendus parler et nous savions qu’ils nous avaient compris », avait-il déclaré à l’époque. « Notre officier a crié fuyez et par hasard nous avons couru vers les Chinois, c’est ce qui nous a sauvés ; dans le noir nous nous sommes perdus. »

La star de « Quiet American » a déclaré qu’il n’avait commencé sa carrière qu’à la fin de son service militaire.

« Je ne suis devenu acteur qu’après avoir quitté l’armée. J’ai fait de la représentation pendant neuf ans, puis j’ai tourné un film et je me suis dit : « Putain, ça ! J’aime plus les films. J’ai aimé l’argent et tout. »

Caine, dont le nouveau film « The Great Escaper » raconte l’histoire d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s’enfuit de sa maison de retraite pour se rendre en Normandie en 2014 pour le 70e anniversaire du jour J, a joué plusieurs rôles militaires tout au long de sa longue carrière, notamment dans les années 1981. « Victory », « A Bridge Too Far » de 1977, « Too Late the Hero » de 1970 et « A Hill in Korea » de 1956, l’un de ses tout premiers rôles.

Dans l’interview de cette semaine, Caine a également exprimé sa frustration de devoir être politiquement correct, mais a déclaré qu’il essayait d’écouter les jeunes générations.

Il a dit qu’il essayait, « mais c’est ennuyeux. Ne pas pouvoir dire ce qu’il pense et ne pas pouvoir appeler qui que ce soit » chéri « .

« J’essaie, mais c’est difficile. J’aime apprendre des amis qui sont plus jeunes que moi », a-t-il ajouté.

Parler des jeunes générations lui a fait penser à quel point la première rencontre avec ses petits-enfants lui a donné une nouvelle vie.

« Parce qu’en vieillissant, on pense inévitablement à la mort, mais dès qu’on a des petits-enfants, on change de concentration », a-t-il expliqué. « Vous pensez à eux. Vous voulez continuer à vivre parce qu’ils font tellement partie de vous, et vous voulez vivre éternellement pour voir ce qu’ils font de leur vie. Vous voulez juste continuer. »

Caine a également donné avec brio ses conseils pour vivre longtemps.

« Epouses plus jeunes, pas de grignotage et portez toujours des baskets – et il faut faire attention à ne pas tomber. »

L’acteur est marié à Shakira Caine, 76 ans, depuis 1973.