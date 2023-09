Crédit d’image : Ash Knotek/Shutterstock

Michael Caine90 ans, a fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis des années, lorsqu’il a assisté à la première de son nouveau film, Le grand évadé, à Londres, en Angleterre, mercredi. Le talentueux acteur britannique s’est arrêté pour poser pour des photos seul et avec les acteurs, alors qu’il tenait une canne à BFI Southbank. Il portait un blazer bleu foncé sur un haut boutonné bleu clair, un pantalon noir et des bottes noires. Il a également ajouté des lunettes à son look.

En plus de s’asseoir sur une chaise pour poser seul, Michael a été aidé par le réalisateur du film, Olivier Parker, pour poser pour des photos debout. Il a affiché beaucoup de sourires en saluant les photographes et autres personnes présentes à l’événement, et à un moment donné, il a posé pour des photos de groupe alors qu’il était assis dans un fauteuil roulant. Membres de la distribution Will Fletcher, Danielle Vitalis, Jean debout et Laura Marcusainsi qu’Oliver, posaient joyeusement en se tenant derrière lui.

Dans Le grand évadébasé sur une histoire vraie, Michael joue le rôle de Bernard Jordan, un homme qui « a organisé une « grande évasion » de sa maison de retraite » en 2014, « pour rejoindre d’autres anciens combattants sur une plage de Normandie, commémorant leurs morts ». camarades au 70e anniversaire du Débarquement.

Un synopsis du film ajoute que l’aventure de Bernie « a également marqué le point culminant de son mariage de 60 ans avec René », qui était joué par Glenda Jacksonmalheureusement décédé en juin à l’âge de 87 ans. Le film « célèbre leur amour durable mais toujours en gardant à l’esprit les leçons que nous pourrions tirer de la plus grande génération ».

Avant que Michael n’épate sur le tapis rouge de Le grand évadé première, il a admis qu’il était « en quelque sorte à la retraite » du métier d’acteur. « J’ai maintenant 90 ans et je ne peux pas marcher correctement et tout ça. Je suis en quelque sorte à la retraite maintenant », a-t-il déclaré. Le télégraphe. « Avec le COVID et tout ça, je n’avais pas fait de photo depuis trois ans, et je pensais que c’était fini. Et je l’ai fait tout d’un coup – et j’ai passé un moment tellement merveilleux », a-t-il ajouté, faisant référence à son nouveau film.

« J’étais tellement heureux de le faire », a-t-il poursuivi. «J’ai tout simplement adoré le personnage de Bernie. Je pensais qu’il était incroyable, et c’est si joliment écrit.

Le grand évadé sort dans les salles britanniques le 6 octobre.