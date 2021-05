Michael Burry assiste à la première de « The Big Short » à New York au Ziegfeld Theatre le 23 novembre 2015 à New York.

Tesla a connu une 2021 turbulente dans un contexte de baisse des ventes en Chine en avril et de pénuries de pièces qui ont entravé la production aux États-Unis et en Chine.

Burry, dont la société est Scion Asset Management, est devenue célèbre en pariant contre les titres hypothécaires avant la crise de 2008. Burry a été représenté dans le livre de Michael Lewis « The Big Short » et le film oscarisé du même nom.

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 4% lundi, portant ses pertes depuis le mois à plus de 20%.

Burry, l’un des premiers investisseurs à appeler et à profiter de la crise des subprimes, est long put contre 800.100 actions de Tesla ou 534 millions de dollars d’ici la fin du premier trimestre, selon le dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission.

Burry a précédemment mentionné dans un tweet, qu’il a ensuite supprimé, que le recours de Tesla aux crédits réglementaires pour générer des bénéfices est un signal d’alarme.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles produisent eux-mêmes des véhicules électriques à batterie, ils seront apparemment moins nombreux à acheter des crédits réglementaires environnementaux auprès de Tesla, ce qu’ils ont fait pour se conformer aux réglementations environnementales.

En plus de son « Big Short », Burry a récemment tué une longue position GameStop alors que le favori de Reddit a fait l’histoire de Wall Street avec son énorme compression courte.

Au premier trimestre de 2021, Tesla a déclaré 518 millions de dollars de ventes de crédits réglementaires, que la société d’Elon Musk reçoit généralement des programmes gouvernementaux de soutien aux énergies renouvelables. Il les a vendus à d’autres constructeurs automobiles, notamment FCA (maintenant Stellantis) lorsqu’ils avaient besoin de crédits pour compenser leur propre empreinte carbone.

Au quatrième trimestre de 2020, le bénéfice net de 270 millions de dollars de Tesla a été rendu possible par la vente de 401 millions de dollars de crédits réglementaires à d’autres constructeurs automobiles.

Tesla a historiquement accumulé environ 1,6 milliard de dollars de crédits énergétiques réglementaires, principalement des crédits véhicules zéro émission, ce qui a aidé Tesla à déclarer plus de quatre trimestres consécutifs de rentabilité, qualifiant le constructeur automobile d’Elon Musk pour l’ajout à l’indice S&P 500.

Tesla est actuellement retardé dans la production et la livraison de ses versions mises à jour de sa berline et SUV haut de gamme, les Model S et X. Et il est retardé dans la production commerciale de ses cellules de batterie «4680» conçues sur mesure pour une utilisation dans les véhicules à venir, y compris le Cybertruck et le Tesla Semi.

Pendant ce temps, l’entreprise de véhicules électriques d’Elon Musk est soumise à un examen réglementaire en Chine et aux États-Unis avec des accidents de véhicules très médiatisés menant à une publicité négative et à des enquêtes par les autorités de sécurité des véhicules des deux pays.

Beaucoup pensent que les tweets du PDG Elon Musk sur le bitcoin et le dogecoin ont également contribué à la volatilité de l’action de Tesla. Musk compte des dizaines de millions d’abonnés sur Twitter.

Musk, un partisan de la crypto-monnaie en général, a annoncé la semaine dernière que Tesla suspendait indéfiniment l’acceptation du bitcoin en tant que paiement pour les voitures, se disant préoccupé par « l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin ». Tesla a révélé plus tôt cette année qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins.

Les actions de Tesla ont chuté de près de 20% en 2021 après avoir bondi de 740% en 2020.