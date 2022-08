Michael Burry, capitaliste “Big Short”, doute que la SEC dispose de ressources ou de QI pour rechercher correctement les listes de crypto sur Coinbase

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Bristly, bien connu pour avoir déclaré la crise monétaire de 2008, estime que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n’a ni les ressources ni les points de QI nécessaires pour enquêter correctement sur les listes de crypto sur Coinbase.

Michael Burry sur SEC Investing Crypto Listings sur Coinbase

Célèbre capitaliste et père fondateur d’une société d’investissement descendante et dirigeante, Michael a vivement commenté les travaux de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine sur l’échange de crypto Coinbase mardi.

Il est surtout reconnu pour être le principal capitaliste à prévoir et à tirer parti de la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis qui s’est produite entre 2007 et 2010. Il est décrit dans “The massive Short”, un livre de Michael Lewis sur la crise hypothécaire, qui a été créé en un film majeur Christian Bale.

Commentant un article de Bloomberg intitulé “Coinbase Faces SEC Probe on Crypto Listings”, a vivement tweeté :

“Il est plutôt positif que la SEC n’ait pas les ressources ou les points de QI pour essayer de le faire correctement.”

Bloomberg a publié la nouvelle du travail de la SEC Coinbase lundi soir, quelques jours seulement lorsque le chien de garde des valeurs mobilières a abusé d’un ancien chef de produit de la bourse avec des frais de négociation, nommant 9 jetons cryptographiques comme titres dans le système.

Coinbase a maintenant controversé l’allégation de la SEC selon laquelle elle a répertorié les titres cryptographiques. Paul Grewal, directeur juridique de l’échange cryptographique coté au Nasdaq, a tweeté lundi :

Je suis heureux de le mentionner encore et encore : nous sommes convaincus que notre méthode de diligence rigoureuse – une méthode que la SEC a déjà examinée – éloigne les titres de notre plate-forme, et que nous sommes impatients de nous engager avec la SEC à ce sujet.

Burry ne donne généralement aucune opinion sur la crypto-monnaie. En novembre de l’année dernière, il a confirmé qu’il n’avait jamais court-circuité de crypto-monnaie. En octobre, il a déclaré: “Je crois que les crypto-monnaies sont dans une bulle.”

