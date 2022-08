Michael Bublé et sa femme Luisana Lopilato accueillent un quatrième bébé ensemble : “Bénédiction infinie”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Michael Bublé et sa femme Luisian Lopilato sont maintenant une famille de quatre !

Vendredi, le couple s’est rendu à Instagram et ont annoncé le nom de leur adorable petite fille, Cielo Yoli Rose Bublé.

“De l’amour vient la vie, la lumière et elle… notre bébé Cielo Yoli Rose Bublé. Tu es enfin arrivé dans nos vies avec tes 3,8 kg !!! Merci Dieu pour cette bénédiction infinie, nous t’aimons !! Noah, Elias, Vida et ta mère et ton père.”

L’interprète de “Feeling Good”, 46 ans, et l’actrice argentine, 35 ans, ont toutes deux partagé sur les réseaux sociaux des photos assorties d’elles tenant chacune le pied de leur précieux nouveau-né. Le nom de Cielo signifie “ciel” en espagnol et en italien.

En février, le couple a révélé pour la première fois la nouvelle de la grossesse dans le clip de Buble “Je ne t’aimerai jamais”.

Bublé et Lopilato ont recréé des scènes de films romantiques à partir de films emblématiques tels que “Titanic” et “The Notebook”. Vers la fin de la vidéo, on le voit dans une épicerie avec ses trois enfants et le baby bump visible de sa femme.

Le couple est parent d’une fille Vida, 3 ans, et de fils Elias, 6 ans, et Noah, 8 ans.

Le 1er août, Lopilato a publié une photo d’elle avec Bublé, leurs trois enfants et sa doula, alors que la famille décorait son ventre de femme enceinte.

Sa légende Instagram disait : “Comme dans toutes les grossesses, à peine deux semaines avant l’accouchement, on transforme le ventre en art pour avoir notre petit souvenir à la maison. On t’attend baby girl ! Merci beaucoup à ma doula de m’avoir accompagnée dans tout ce processus !”

La maman de quatre enfants a partagé plusieurs photos montrant sa bosse de bébé et partageant son parcours de grossesse avec ses 6,4 millions de followers sur Instagram.

Le chanteur lauréat d’un Grammy participe actuellement à sa tournée “Une soirée avec Michael Bublé”, se produisant dans les grandes villes telles que Philadelphie, Dallas et se terminera en octobre à Buffalo, New York.