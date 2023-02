Michael Buble du Canada remporte le Grammy du meilleur album vocal pop traditionnel – National

Michael Buble est devenu l’un des premiers gagnants des Grammy Awards de cette année.

Le crooner de Vancouver a choisi le meilleur album vocal pop traditionnel pour “Higher” lors d’une cérémonie précédant la diffusion.

Pendant ce temps, le pianiste et compositeur de jazz né à Vancouver Kris Davis et Matthew Stevens faisaient partie de l’équipe qui a remporté un Grammy pour le meilleur album instrumental de jazz avec “New Standards Vol. 1.”

La plupart des 91 catégories sont distribuées lors d’une cérémonie de l’industrie avant la diffusion en continu sur le site Web des Grammys.

Les 65e Grammy Awards sont diffusés ce soir à 20 h HE sur Citytv et CBS.

Parmi les autres nominés canadiens cette année, il y a le quadruple candidat Drake ainsi que Bryan Adams et Justin Bieber, qui ont chacun une nomination.

Pendant ce temps, le magicien de la pop né en Roumanie et élevé au Canada, Serban Ghenea, a six nominations, dont quatre dans la catégorie album de l’année au sein des équipes derrière les projets de Coldplay, Lizzo, Adele et Mary J. Blige.