Michael Bublé admet avoir rejeté 15 offres de « The Voice » avant de céder

Bublé rejoint ses collègues entraîneurs Gwen Stefani, Snoop Dogg et Reba McEntire pour la saison 26

Michael Bublé entre enfin dans La Voix après des années d’hésitation.

Lors de son apparition sur Aujourd’hui Le lundi 23 septembre, le chanteur de 49 ans a révélé qu’il avait refusé le rôle de coach pour le concours de chant à succès plus d’une douzaine de fois.

En fait, le Se sentir bien Le chanteur à succès a déclaré qu’on lui avait demandé de rejoindre la série NBC environ « 15 ou 16 » fois, expliquant qu’il n’était pas à l’aise avec l’idée de juger d’autres chanteurs.

« Mais Dieu merci, nous ne sommes pas des juges. Les autres spectacles ont des juges, nous sommes des coachs », a-t-il précisé, ajoutant : « La plupart des chanteurs sont meilleurs que moi, et je n’ai pas le droit de juger qui que ce soit. »

Le lauréat du Grammy a déclaré qu’il était enthousiasmé par l’opportunité d’encadrer des artistes en herbe et de les aider à orienter leur carrière. « Pouvoir les coacher et vivre le rêve d’avoir cette carrière que j’ai eue et ensuite avoir la satisfaction d’aider quelqu’un d’autre à y parvenir ? C’est ça qui est cool. »

En tant que dernier ajout à La VoixPour sa 26e saison, Bublé rejoint un panel d’entraîneurs étoilés, dont Gwen Stefani, Snoop Dogg et la championne en titre Reba McEntire.

Bien qu’il ait confiance en son équipe, Bublé reste humble quant à ses chances de gagner, déclarant : « Mon équipe est vraiment bonne, mais tout le monde a de bonnes choses qui se passent dans son équipe. »

La Voix la saison 26 sera diffusée en première à 20 heures HE le lundi 23 septembre.